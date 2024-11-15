Війна, день 996: ЗСУ зупинили росіян під Куп’янськом

Українські воїни зупинили просування ворога на Куп’янськ, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.

Про це 14 жовтня повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Українські бійці зупинили просування ворога на Куп’янськ, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили», – повідомив стратком у Telegram.

Там також спростували ранкові дані DeepState про захоплення окупантами Іллінки на Донеччині – на оновленій карті сервісу її було позначено червоним, що означає окупацію.

«Іллінка Донецької області також перебуває під українським контролем. На її околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції», – підкреслили в ЗСУ.

За уточненою інформацією Генштабу ЗСУ, на Куп’янському напрямку, за добу окупанти здійснили 11 атак. Сили оборони зупинили всі штурмові дії противника в районах Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Первомайського та Лозової.

Загалом за минулу добу по всій лінії фронту зафіксовано 144 бойових зіткнення.

Сили оборони стабілізували ситуацію в Курській області

Наразі ситуація в Курській області стабільна, проте російська армія все ще має ресурси для можливих наступальних спроб. Про це в четвер, 14 листопада, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.

«Перевірка боєм у росіян пройшла невдало – втрати в техніці, особовому складі», – написав керівник ЦПД.

Як зазначив Коваленко, військові КНДР поки що в штурмових діях не були задіяні, але перебувають на позиціях.

Вночі збито 25 «шахедів» і одну ракету

Цієї ночі сили ППО знищили над Україною 25 із 29 шахедів і одну з двох керованих авіаційних ракет Х-59.

Переважну більшість повітряних цілей збито в Одеській області. Наслідки масованого удару по Одесі: пошкоджено житлові будинки, церкву, тисячі одеситів залишилися без опалення.

Також протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Кіровоградській і Тернопільській областях.

У рф атаковано військовий аеродром

Сьогодні вночі було атаковано військовий аеродром «Кримськ» росіян у Краснодарському краї.

Місцеві ЗМІ повідомляють про кілька влучень. Пишуть про атаку щонайменше 46 БпЛА.

У Міноборони рф відзвітували про збиття до 40 безпілотників над регіоном. Губернатор краю повідомив про пошкодження будинків і автомобілів.

Глава Кримського району Краснодарського краю заявив про відсутність постраждалих серед мирного населення, а потім видалив публікацію, пише телеграм-канал «Кримський вітер».

Втрати ворога: мінус ще 1520 окупантів

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали два удари по скупченнях живої сили, озброєння та військової техніки ворога, а також уражено чотири склади боєприпасів.

Також ворог втратив: