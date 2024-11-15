Война, день 996: ВСУ остановили россиян под Купянском

В пятницу, 15 ноября 2024 года, начались девятьсот девяносто шестые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Рашисты продолжают массовый террор мирного населения. Силы обороны направляют усилия на срыв планов врага захватить наши территории.
Украинские воины остановили продвижение врага на Купянск, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.
Об этом 14 октября сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.
«Украинские бойцы остановили продвижение врага на Купянск, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы», – сообщил стратком в Telegram.
Там также опровергли утренние данные DeepState о захвате оккупантами Ильинки в Донецкой области – на обновленной карте сервиса она была обозначена красным, что обозначает оккупацию.
«Ильинка Донецкой области также находится под украинским контролем. На ее окраинах постоянно продолжаются бои с врагом, но наши подразделения крепко держат позиции», – подчеркнули в ВСУ.
По уточненной информации Генштаба ВСУ, на Купянском направлении, за сутки оккупанты совершили 11 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Гая, Загрызово, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.
Всего за прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 144 боевых столкновения.
Силы обороны стабилизировали ситуацию в Курской области
Сейчас ситуация в Курской области стабильная, однако российская армия все еще имеет ресурсы для возможных наступательных попыток. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко.
«Проверка боем у россиян прошла неудачно — потери в технике, личном составе», — написал руководитель ЦПД.
Как отметил Коваленко, военные КНДР пока в штурмовых действиях не были задействованы, но находятся на позициях.
Ночью сбито 25 «шахедов» и одна ракета
Этой ночью силы ПВО уничтожили над Украиной 25 из 29 шахедов и одну из двух управляемых авиационных ракет Х-59.
Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Последствия массированного удара по Одессе: повреждены жилые дома, церковь, тысячи одесситов остались без отопления.
Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.
В рф атакован военный аэродром
Сегодня ночью был атакован военный аэродром «Крымск» россиян в Краснодарском крае.
Местные СМИ сообщают о нескольких попаданиях. Пишут об атаке по меньшей мере 46 БпЛА.
В Минобороны рф отчитались о сбитии до 40 беспилотников над регионом. Губернатор края сообщил о повреждении домов и автомобилей.
Глава Крымского района Краснодарского края заявил об отсутствии пострадавших среди мирного населения, а затем удалил публикацию, пишет телеграм-канал «Крымский ветер».
Потери врага: минус еще 1520 оккупантов
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники врага, а также поражено четыре склада боеприпасов.
Также враг потерял:
- 11 танков,
- 21 боевую бронированную машину,
- 20 артиллерийских систем,
- 2 средства ПВО,
- 34 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 1 крылатую ракету,
- 77 автомобилей,
- 16 единиц специальной техники.