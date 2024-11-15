Война, день 996: ВСУ остановили россиян под Купянском

Украинские воины остановили продвижение врага на Купянск, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

Об этом 14 октября сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.

«Украинские бойцы остановили продвижение врага на Купянск, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы», – сообщил стратком в Telegram.

Там также опровергли утренние данные DeepState о захвате оккупантами Ильинки в Донецкой области – на обновленной карте сервиса она была обозначена красным, что обозначает оккупацию.

«Ильинка Донецкой области также находится под украинским контролем. На ее окраинах постоянно продолжаются бои с врагом, но наши подразделения крепко держат позиции», – подчеркнули в ВСУ.

По уточненной информации Генштаба ВСУ, на Купянском направлении, за сутки оккупанты совершили 11 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Гая, Загрызово, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.

Всего за прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 144 боевых столкновения.

Силы обороны стабилизировали ситуацию в Курской области

Сейчас ситуация в Курской области стабильная, однако российская армия все еще имеет ресурсы для возможных наступательных попыток. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко.

«Проверка боем у россиян прошла неудачно — потери в технике, личном составе», — написал руководитель ЦПД.

Как отметил Коваленко, военные КНДР пока в штурмовых действиях не были задействованы, но находятся на позициях.

Ночью сбито 25 «шахедов» и одна ракета

Этой ночью силы ПВО уничтожили над Украиной 25 из 29 шахедов и одну из двух управляемых авиационных ракет Х-59.

Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Последствия массированного удара по Одессе: повреждены жилые дома, церковь, тысячи одесситов остались без отопления.

Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях.

В рф атакован военный аэродром

Сегодня ночью был атакован военный аэродром «Крымск» россиян в Краснодарском крае.

Местные СМИ сообщают о нескольких попаданиях. Пишут об атаке по меньшей мере 46 БпЛА.

В Минобороны рф отчитались о сбитии до 40 беспилотников над регионом. Губернатор края сообщил о повреждении домов и автомобилей.

Глава Крымского района Краснодарского края заявил об отсутствии пострадавших среди мирного населения, а затем удалил публикацию, пишет телеграм-канал «Крымский ветер».

Потери врага: минус еще 1520 оккупантов

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники врага, а также поражено четыре склада боеприпасов.

Также враг потерял: