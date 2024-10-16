Війна, день 966: росіяни атакували Україну 136 дронами

Ракетно-дронова атака 16 жовтня

У ніч на 16 жовтня 2024 року ворог завдав удару по Донецькій області зенітною керованою ракетою С-300/400, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині, а також атакував 136-ма ударними дронами.

Станом на 07.00 внаслідок протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА.

Ще 60 російських безпілотників локально втрачено в різних регіонах України під впливом РЕБ.

Понад 20 БпЛА перебувають у повітряному просторі України. Бойова робота триває.

Про ситуацію на фронті

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Найскладніша ситуація на Курахівському та Покровському напрямках, куди ворог кидає всі сили.

У новому звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що російські війська протягом 14-15 жовтня просунулися на південний схід від Куп’янська, біля Торецька та на південний схід від Покровська. Окупанти також наступали в районі Часового Яру та Курахового.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. Наразі відомо про 16 авіаційних ударів із застосуванням 23 КАБ, до того ж, противник здійснив 191 артилерійський обстріл.

Втрати ворога на 16 жовтня: мінус ще 1450 окупантів

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони вразили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, окрім того, уражено наземну станцію БпЛА, артилерійську систему та польовий склад боєприпасів загарбників.

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