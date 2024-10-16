Война, день 966: россияне атаковали Украину 136 дронами

Ракетно-дроновая атака 16 октября

В ночь на 16 октября 2024 года враг нанес удар по Донецкой области зенитной управляемой ракетой С-300/400, управляемой авиационной ракетой Х-59 по Черниговщине, а также атаковал 136-ю ударными дронами.

По состоянию на 07.00 в результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский БпЛА.

Еще 60 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины под воздействием РЭБ.

Более 20 БпЛА находятся в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.

О ситуации на фронте

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение. Самая сложная ситуация на Кураховском и Покровском направлениях, куда враг кидает все силы.

В новом отчете Института изучения войны говорится, что российские войска в течение 14-15 октября продвинулись на юго-восток от Купянска, возле Торецка и на юго-восток от Покровска. Оккупанты также наступали в районе Часового Яра и Курахово.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 16 авиационных ударах с применением 23 КАБ, к тому же, противник совершил 191 артиллерийский обстрел.

Потери врага на 16 октября: минус еще 1450 оккупантов

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, кроме того, поражена наземная станция БпЛА, артиллерийская система и полевой склад боеприпасов захватчиков.

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