Війна, день 964: у росії спалили військовий літак

Окупанти наступають на кордоні Донецької та Запорізької областей

Минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямку, де Сили оборони відбивали 39 атак.

Російські війська відновили тактичні наступальні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей України і домоглися просувань у локальних атаках. Причому ці тактичні успіхи не є результатом раптового або несподіваного прориву окупаційних сил. На це вказав Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, наразі дії ворога не виглядають частиною більш масштабних оперативних зусиль з підтримки ширшої наступальної операції рф на заході Донеччини.

Так, 12 і 13 жовтня повідомлялося, що підрозділи російської 336-ї морської піхотної бригади та 394-го мотострілецького полку розпочали наступ у районі Левадного (на південний захід від Великої Новосілки) і прорвали оборону ЗСУ. Український військовий спостерігач зазначив, що окупанти досягли околиць цього села в Гуляйпільському районі та просунулися в напрямку Новодарівки.

Аналітики припускають, що узгоджені наступальні операції Росії в районі кордону Донецької та Запорізької областей теоретично могли б підтримати триваючі оперативні зусилля агресора з ліквідації ширшого українського виступу на заході Донеччини.

«Російським військам, імовірно, буде потрібно захопити Велику Новосілку, щоб просунутися шосе Т-0518 і продовжити значне просування на західний фланг виступу ЗСУ, що потребуватиме посилення наступальної активності на східному березі річки Мокрі Яли безпосередньо на південь від Великої Новосілки», – зазначили в ISW.

Окупанти активізувалися на Кінбурнській косі

Російські окупанти намагаються збільшити кількість озброєння на Кінбурнській косі. Вони можуть планувати штурм. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

За словами Волошина, російські війська продовжують посилювати свою присутність на Кінбурнській косі для проведення штурмів і можливого форсування території в районі, де Дніпро впадає в Чорне море.

«Зараз там у нас досить напружена ситуація», – зазначив Волошин.

Він також додав, що минулого тижня окупаційні війська перекинули дивізіон катерів із Севастополя, який використовуватимуть для контролю цієї території.

Кінбурнська коса розташована в північно-західній частині Кінбурнського півострова між Чорним морем і Дніпровсько-Бузьким лиманом.

У росії спалили ворожу «тушку»

У ніч із 12 на 13 жовтня 2024 року в росії згорів літак Ту-134, що належав 117-му військово-транспортному авіаполку збройних сил держави-агресора, повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Нищівна пожежа спалахнула на російському військовому аеродромі «Оренбург-2», де базувався Ту-134.

Такі радянські борти використовуються, зокрема, для транспортування керівного складу міністерства оборони рф.

Втрати ворога на 14 жовтня: мінус ще 1260 окупантів

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили пункт управління та ще один важливий об’єкт ворога.

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