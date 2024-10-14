Война, день 964: в россии сожгли военный самолет

Оккупанты наступают на границе Донецкой и Запорожской областей

За прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение. Активнее всего враг наступал на Кураховском направлении, где Силы обороны отражали 39 атак.

Российские войска возобновили тактические наступательные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей Украины и добились продвижений в локальных атаках. Причем эти тактические успехи не являются результатом внезапного или неожиданного прорыва оккупационных сил. На это указал Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, пока действия врага не выглядит частью более масштабных оперативных усилий по поддержке более широкой наступательной операции рф на западе Донетчины.

Так, 12 и 13 октября сообщалось, что подразделения российской 336-й морской пехотной бригады и 394-го мотострелкового полка начали наступление в районе Левадного (к юго-западу от Большой Новоселки) и прорвали оборону ВСУ. Украинский военный наблюдатель отметил, что оккупанты достигли окраин этого села в Гуляйпольском районе и продвинулись в направлении Новодаровки.

Аналитики предполагают, что согласованные наступательные операции россии в районе границы Донецкой и Запорожской областей теоретически могли бы поддержать продолжающиеся оперативные усилия агрессора по ликвидации более широкого украинского выступа на западе Донетчины.

«Российским войскам, вероятно, потребуется захватить Великую Новоселку, чтобы продвинуться по шоссе Т-0518 и продолжить значительное продвижение на западный фланг выступа ВСУ, что потребует усиления наступательной активности на восточном берегу реки Мокрые Ялы непосредственно к югу от Великой Новоселки», – отметили в ISW.

Оккупанты активизировались на Кинбурнской косе

Российские оккупанты пытаются увеличить количество вооружения на Кинбурнской косе. Они могут планировать штурм. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По словам Волошина, российские войска продолжают усиливать свое присутствие на Кинбурнской косе для проведения штурмов и возможного форсирования территории в районе, где Днепр впадает в Черное море.

«Сейчас там у нас достаточно напряженная ситуация», — отметил Волошин.

Он также добавил, что на прошлой неделе оккупационные войска перебросили дивизион катеров из Севастополя, который будут использовать для контроля этой территории.

Кинбурнская коса расположена в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Черным морем и Днепровско-Бугским лиманом.

В россии сожгли вражескую «тушку»

В ночь с 12 на 13 октября 2024 года в россии сгорел самолет Ту-134, принадлежавший 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора, сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме «Оренбург-2», где базировался Ту-134.

Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны рф.

Потери врага на 14 октября: минус еще 1260 оккупантов

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления и еще один важный объект врага.

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