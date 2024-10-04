Війна, день 954: Patriot із Румунії прибув в Україну

Система протиракетної оборони Patriot, надана Румунією, прибула в Україну. Це підтвердили представники обох країн.

«Я дякую кожній країні, яка допомагає нам із ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши «шаhedas» і ракети», – написав президент Володимир Зеленський у X ввечері 2 жовтня.

Про ситуацію на фронті на ранок 4 жовтня

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу відбулося 142 бойових зіткнення.

30 атак за минулу добу відбито нашими захисниками на Покровському напрямку.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку, де окупанти 23 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. За минулу добу ворог завдав по своїй же території один ракетний і чотирнадцять авіаударів, застосувавши 30 керованих авіабомб.

БПЛА атакували відразу дві російські нафтобази

Після нічної атаки українських дронів у Пермському краї палає база зберігання нафтопродуктів. Вогонь охопив ємності з паливом.

А у Воронезькій області БПЛА атакував нафтобазу ТОВ «Аннанафтопродукт». Місцевий губернатор повідомляє про евакуацію.

Втрати ворога на ранок 4 жовтня

П’ятнадцять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника нанесли минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони, до того ж вражено два склади паливно-мастильних матеріалів, артилерійську систему, засіб ППО та станцію радіоелектронної боротьби.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1230 окупантів.

Також українські воїни знищили: