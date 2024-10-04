Война, день 954: Patriot из Румынии прибыл в Украину

Система противоракетной обороны Patriot, предоставленная Румынией, прибыла в Украину. Это подтвердили представители обеих стран.

«Я благодарю каждую страну, которая помогает нам с ПВО. Особая благодарность Румынии за системы Patriot. Вместе мы можем достичь еще большей эффективности — мы можем положить конец российскому террору, совместно уничтожив «шахеды» и ракеты», — написал президент Владимир Зеленский в X вечером 2 октября.

О ситуации на фронте на утро 4 октября

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 142 боевых столкновения.

30 атак за минувшие сутки отражено нашими защитниками на Покровском направлении.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении, где оккупанты 23 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. За минувшие сутки враг нанес по своей же территории один ракетный и четырнадцать авиаударов, применив 30 управляемых авиабомб.

БПЛА атаковали сразу две российские нефтебазы

После ночной атаки украинских дронов в Пермском крае пылает база хранения нефтепродуктов. Огонь охватил емкости с топливом.

А в Воронежской области БПЛА атаковал нефтебазу ООО «Аннанефтепродукт». Местный губернатор сообщает об эвакуации.

Потери врага на утро 4 октября

Пятнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены два склада горюче-смазочных материалов, артиллерийская система, средство ПВО и станция радиоэлектронной борьбы.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 оккупантов.

Также украинские воины оуничтожили: