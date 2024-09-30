Війна, день 950: захисники неба за ніч збили 67 «шахедів» і ракету

Над Україною збито ракету і 67 «шахедів»

У ніч на 30 вересня 2024 року ворог завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними БПЛА. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 76-ти засобів повітряного нападу противника:

однієї балістичної ракети «Іскандер-М»,

однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69,

однієї протирадіолокаційної ракети Х-31П,

73 ударних БпЛА типу «Shahed».

У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 і 67 «шахедів».

Один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три – локально втрачено в північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ.

Про ситуацію на фронті на ранок 30 вересня

Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Курахівському напрямку. За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу зафіксовано 153 бойових зіткнення.

Війська рф просуваються в східній частині Вугледара і намагаються закріпитися в багатоповерхівках. Про це повідомляє військовий паблік Deep State.

«Також тривають спроби тиску з правого флангу, але поки що вони не дісталися до міста», – додають експерти.

За інформацією пабліка, єдина поки ще вільна для ЗСУ дорога на Богоявленку взята під вогневий контроль рф.

Учора, 29 вересня, ЗСУ продовжили штурмові дії на «українському плацдармі» в Курській області, пише ISW. Російські джерела стверджували, що ЗСУ атакували поблизу Любимівки, біля Кремінного, Погребків, Комишівки та Черкаського Поріччя.

Російські воєнкори зазначають, що 29 вересня війська рф провели контратаку поблизу «українського плацдарму» в Курській області, але жодного просування в цьому районі не мали.

Втрати ворога: мінус ще 1250 окупантів

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили дві артсистеми та станцію РЕБ.

Також українські воїни знешкодили: