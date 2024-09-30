Война, день 950: защитники неба за ночь сбили 67 «шахедов» и ракету

Над Украиной сбиты ракета и 67 «шахедов»

В ночь на 30 сентября 2024 года враг нанес удар по Украине ракетами различных типов и ударными БПЛА. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 76-ти средств воздушного нападения противника:

одной баллистической ракеты «Искандер-М»,

одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69,

одной противорадиолокационной ракеты Х-31П,

73 ударных БпЛА типа «Shahed».

В результате противовоздушного боя сбито одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и 67 «шахедов».

Один беспилотник полетел в направлении Беларуси, еще три — локально потеряно в северных регионах Украины в результате противодействия РЭБ.

О ситуации на фронте на утро 30 сентября

Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активным на Кураховском направлении. По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 153 боевых столкновения.

Войска рф продвигаются в восточной части Угледара и пытаются закрепиться в многоэтажках. Об этом сообщает военный паблик Deep State.

«Также идут попытки давления с правого фланга, но пока они не добрались до города», — добавляют эксперты.

По информации паблика, единственное пока ещё свободная для ВСУ дорога на Богоявленку взята под огневой контроль рф.

Вчера, 29 сентября, ВСУ продолжили штурмовые действия на «украинском плацдарме» в Курской области, пишет ISW. Российские источники утверждали, что ВСУ атаковали вблизи Любимовки, возле Кремневого, Погребков, Камышевки и Черкасского Поречья.

Российские военкоры отмечают, что 29 сентября войска рф провели контратаку вблизи «украинского плацдарма» в Курской области, но никакого продвижения в этом районе не имели.

Потери врага: минус еще 1250 оккупантов

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили две артсистемы и станцию РЭБ.

Также украинские воины обезвредили: