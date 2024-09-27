Війна, день 947: США оголосили про допомогу Україні на $7,9 млрд

США виділяють Україні 7,9 млрд доларів допомоги

Президент США Джо Байден оголосив про збільшення допомоги для України у сфері безпеки, пообіцявши виділити на зброю в найближчі місяці майже 8 млрд доларів.

Про це йдеться в заяві Байдена в четвер, 26 вересня.

Зокрема, Байден доручив Міністерству оборони виділити весь залишок коштів на безпекову допомогу, які були виділені Україні до кінця терміну його перебування на посаді.

«У рамках цих зусиль Міністерство оборони виділить залишок коштів Ініціативи безпекової допомоги Україні до кінця цього року.

Я також санкціонував 5,5 млрд доларів у межах президентських повноважень щодо скорочення озброєнь, щоб забезпечити безстроковість цих повноважень і щоб моя адміністрація могла повністю використати фінансування, виділене Конгресом на підтримку скорочення американського обладнання для України, а потім поповнити американські запаси», – заявив Байден.

Також Міноборони США оголосило про виділення 2,4 млрд доларів у рамках Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні, що забезпечить Україну додатковими засобами протиповітряної оборони, безпілотними авіаційними системами та боєприпасами класу «повітря-земля», а також зміцнить оборонно-промислову базу України і підтримає її потреби в технічному обслуговуванні та підтримці.

«З метою посилення ударних можливостей України на великій відстані я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності JSOW», – заявив Байден.

AGM-154 JSOW – це малопомітна високоточна високоточна плануюча бомба загальною вагою близько 500 кг. Це не крилата ракета, яка має дальність польоту в кілька сотень кілометрів і призначена для ураження тилових об’єктів, а авіабомба для скидання на дальність до 130 км, у разі висотного польоту.

Крім того, Україні нададуть додаткову батарею ЗРК Patriot і додаткові ракети Patriot.

Атака 27 вересня 2024 року

У ніч на 27 вересня противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, двома крилатими ракетами Х-22. Також окупанти випустили по Україні 32 ударні БпЛА типу «Shahed».

У результаті протиповітряного бою збито 24 «шахеди».

Один безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, ще один ворожий БпЛА локально втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оборони України.

Коротко про ситуацію на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, де наші захисники відбивали 42 ворожі штурми.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак противника поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

Військові повідомляють про те, що окупанти вже захопили третину міста Вугледар, проте українські захисники залишаються в місті та тримають оборону.

«Не дивлячись на складну обстановку в місті, наші козаки ще перебувають усередині цієї цитаделі. Ворогу вдалося вийти на південно-східну частину вулиці, приблизно третина Вугледара вже за п**орками, але наші воїни титанічно продовжують триматися і перебувають під щільним вогнем арти й авіації», – повідомив у своєму телеграм-каналі боєць Сил оборони на позивний “Мучной”.

Генштаб у ранковому зведенні не підтверджує інформацію про можливе захоплення частини Вугледара.

Ліквідовано ще 1370 окупантів

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.

Також українські воїни знешкодили: