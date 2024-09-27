Война, день 947: США объявили о помощи Украине на $7,9 млрд

США выделяют Украине 7,9 млрд долларов помощи

Президент США Джо Байден объявил об увеличении помощи для Украины в сфере безопасности, пообещав выделить на оружие в ближайшие месяцы почти 8 млрд долларов.

Об этом говорится в заявлении Байдена в четверг, 26 сентября.

В частности, Байден поручил Министерству обороны выделить весь остаток средств на помощь в сфере безопасности, которые были выделены Украине до конца срока его пребывания в должности.

«В рамках этих усилий Министерство обороны выделит остаток средств Инициативы помощи в сфере безопасности Украине до конца этого года.

Я также санкционировал 5,5 млрд долларов в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, чтобы обеспечить бессрочность этих полномочий и чтобы моя администрация могла полностью использовать финансирование, выделенное Конгрессом на поддержку сокращения американского оборудования для Украины, а затем пополнить американские запасы», – заявил Байден.

Также Минобороны США объявило о выделении 2,4 млрд долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, которая обеспечит Украину дополнительными средствами противовоздушной обороны, беспилотными авиационными системами и боеприпасами класса «воздух-земля», а также укрепит оборонно-промышленную базу Украины и поддержит ее потребности в техническом обслуживании и поддержке.

«С целью усиления ударных возможностей Украины на большом расстоянии я решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности JSOW», – заявил Байден.

AGM-154 JSOW – это малозаметная высокоточная планирующая бомба общим весом около 500 кг. Это не крылатая ракета, которая имеет дальность полета в несколько сотен километров и предназначена для поражения тыловых объектов, а авиабомба для сброса на дальность до 130 км, в случае высотного полета.

Кроме того, Украине предоставят дополнительную батарею ЗРК Patriot и дополнительные ракеты Patriot.

Атака 27 сентября 2024 года

В ночь на 27 сентября противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, двумя крылатыми ракетами Х-22. Также оккупанты выпустили по Украине 32 ударных БпЛА типа «Shahed».

В результате противовоздушного боя сбито 24 «шахеда».

Один беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии, еще один вражеский БпЛА локально потерян в результате противодействия РЭБ Сил обороны Украины.

Коротко о ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, где наши защитники отражали 42 вражеских штурма.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 36 атак противника вблизи Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковиевки, Константиновки и Катериновки.

Военные сообщают о том, что оккупанты уже захватили треть города Угледар, однако украинские защитники остаются в городе и держат оборону.

«Несмотря на сложную обстановку в городе, наши казаки еще находятся внутри этой цитадели. Врагу удалось выйти на юго-восточную часть улицы, примерно треть Угледара уже за п**орками, но наши воины титанически продолжают держаться и находятся под плотным огнем арты и авиации», — сообщил в своем телеграмм-канале боец Сил обороны с позывным «Мучной».

Генштаб в утренней сводке не подтверждает информацию о возможном захвате части Угледара.

Ликвидировано еще 1370 оккупантов

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Также украинские воины обезвредили: