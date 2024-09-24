Війна, день 944: ворог масовано атакував Україну з повітря

Атака 24 вересня

Російські загарбники в ніч на 24 вересня вкотре атакували регіони України ударними безпілотниками.

Основний напрямок удару – північ і центр України. Про це повідомили Повітряні сили.

Загалом було виявлено 85 засобів повітряного нападу противника:

одну балістичну ракету «Іскандер-М»,

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69,

одну ракету невстановленого типу,

81 «шахед».

У результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА.

Ще 13 ворожих безпілотників, унаслідок активної протидії Сил оборони, локально втрачено в кількох регіонах України.

Запоріжжя знову було атаковано КАБами ввечері, 23 вересня. Був приліт по об’єкту критичної інфраструктури. Пошкоджено понад 70 багатоповерхівок, об’єкти соціальної сфери та інфраструктури.

Уже відомо про одного загиблого і сімох постраждалих, серед яких діти 15 і 13 років.

Коротко про ситуацію на фронті

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби відбулося 143 бойові зіткнення.

Найзапекліші бої точилися на Покровському напрямку, де відбулося 30 атак противника.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку, де окупанти 21 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

ЗСУ продовжують ведення операції на Курському напрямку, де за добу ворог застосував 11 авіаційних ударів, використавши при цьому 15 керованих авіабомб.

Ситуація на Вугледарському напрямку погіршується

Це сталося минулого тижня, після того, як 58-та ОМБр відійшла з Пречистівки «на кращі рубежі». У результаті російські війська отримали можливість атакувати фронт на трьох напрямках, що може призвести до оперативного оточення всього вугледарського угруповання Сил оборони.

На думку аналітиків DeepState, це сталося через ситуацію, що склалася в 72-й ОМБр, яка тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара.

«Останніми днями ситуація суттєво погіршилася, адже відмова від ротації 72 ОМБр змусила керівництво ввести допоміжні резерви з сил ТрО, які не змогли впоратися з натиском ворога. Присутній у смузі штурмовий батальйон, тому змушений був розширити смугу батальйонного району оборони», – так описали аналітики одну з імовірних причин просування росіян.

Як повідомляє Forbes, 72-га бригада чисельністю дві тисячі осіб, «безумовно, втомилася» після 20 місяців боїв на вугледарському виступі і ризикує бути відрізаною.

«російська 40-та бригада морської піхоти та інші бригади і полки тепер намагаються обійти її і відрізати. І вони повільно досягають успіху».

Видання пише, що поповнень для українських сил, які обороняють Вугледар, немає, оскільки «ЗСУ одночасно атакують у Курській області й обороняються на сході та півдні. Вони розтягнуті до межі».

Втрати ворога на ранок 24 вересня 2024 року

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 12 районів зосередження особового складу та ОВТ противника, два засоби ППО, п’ять артилерійських систем, один пункт управління БпЛА та дві радіолокаційні станції російських окупантів.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників склали 1400 осіб. Також українські воїни знешкодили: