Война, день 944: враг массированно атаковал Украину с воздуха

Атака 24 сентября

Российские захватчики в ночь на 24 сентября в очередной раз атаковали регионы Украины ударными беспилотниками.

Основное направление удара — север и центр Украины. Об этом сообщили Воздушные силы.

Всего было обнаружено 85 средств воздушного нападения противника:

одну баллистическую ракету «Искандер-М»,

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69,

одну ракету неустановленного типа,

81 «шахед».

В результате противовоздушного боя сбито 66 вражеских ударных БпЛА.

Еще 13 вражеских беспилотников, в результате активного противодействия Сил обороны, локально потеряны в нескольких регионах Украины.

Запорожье снова было атаковано КАБами вечером, 23 сентября. Был прилет по объекту критической инфраструктуры. Повреждены более 70 многоэтажек, объекты социальной сферы и инфраструктуры.

Уже известно об одном погибшем и семерых пострадавших, среди которых дети 15 и 13 лет.

Коротко о ситуации на фронте

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки состоялось 143 боевых столкновений.

Самые ожесточенные бои шли на Покровском направлении, где произошло 30 атак противника.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении, где оккупанты 21 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

ВСУ продолжают ведение операции на Курском направлении, где за сутки враг применил 11 авиационных ударов, использовав при этом 15 управляемых авиабомб.

Ситуация на Угледарском направлении ухудшается

Это произошло на прошлой неделе, после того, как 58-я ОМБр отошла из Пречистовки «на лучшие рубежи». В результате российские войска получили возможность атаковать фронт на трех направлениях, что может привести к оперативному окружению всей угледарской группировки Сил обороны.

По мнению аналитиков DeepState, это произошло из-за сложившейся ситуации в 72-й ОМБр, которая держит оборону в Донецкой области вблизи Угледара.

«В последние дни ситуация существенно ухудшилась, ведь отказ от ротации 72 ОМБр заставил руководство ввести вспомогательные резервы из сил ТрО, которые не смогли справиться с натиском врага. Присутствующий в полосе штурмовой батальон, поэтому вынужден был расширить полосу батальонного района обороны», — так описали аналитики одну из вероятных причин продвижения россиян.

Как сообщает Forbes, 72-я бригада численностью две тысячи человек, «безусловно, устала» после 20 месяцев боев на угледарском выступе и рискует быть отрезанной.

«российская 40-я бригада морской пехоты и другие бригады и полки теперь пытаются обойти ее и отрезать. И они медленно добиваются успеха».

Издание пишет, что пополнений для украинских сил, обороняющих Угледар, нет, поскольку «ВСУ одновременно атакуют в Курской области и обороняются на востоке и юге. Они растянуты до предела».

Потери врага на утро 24 сентября 2024

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника, два средства ПВО, пять артиллерийских систем, один пункт управления БпЛА и две радиолокационные станции российских оккупантов.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1400 человек. Также украинские воины обезвредили: