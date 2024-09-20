Війна, день 940: розкрито основні положення мирного плану Зеленського

Мирний план Зеленського

Основні положення мирного плану, який Зеленський представить Байдену, Гарріс і Трампу, назвав радник ОП Михайло Подоляк:

Військовий пакет, який буде чітко структурований відповідно до сьогоднішнього етапу війни та аналізу того, що відбувається в Курській області з точки зору використання вітчизняного озброєння.

який буде чітко структурований відповідно до сьогоднішнього етапу війни та аналізу того, що відбувається в Курській області з точки зору використання вітчизняного озброєння. Політичний напрям полягає в тому, що Україна самостійно обирає свою роль у глобальному політичному процесі і має право бути членом будь-якого альянсу. Вимоги якихось третіх країн не повинні впливати на думку інших;

полягає в тому, що Україна самостійно обирає свою роль у глобальному політичному процесі і має право бути членом будь-якого альянсу. Вимоги якихось третіх країн не повинні впливати на думку інших; Економічний стимул , щоб змусити росію адекватно сприймати реальність. Це стосується нарощування суттєвих інвестицій у військове виробництво на території України, а також аудит санкцій, які працюють проти країни-терориста;

, щоб змусити росію адекватно сприймати реальність. Це стосується нарощування суттєвих інвестицій у військове виробництво на території України, а також аудит санкцій, які працюють проти країни-терориста; Дипломатичний тиск на росію. Цей крок є окремою темою, оскільки потребує роботи з країнами нейтрального поясу, які не усвідомлюють, що РФ руйнує міжнародне право, в рамках якого вони і можуть домінувати та мати можливість формувати інші альянси.

Коротко про ситуацію на фронті

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 41 штурмову дію в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Гродівка, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродики та Маринівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродики та Маринівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 63 атаки біля Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога продовжує бомбити власну територію. За минулу добу російські літаки завдали вісімнадцять авіударів, скинувши при цьому 27 КАБів.

Втрати ворога за добу

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 26 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили два пункти управління, три засоби РВіА, два засоби ППО та три пункти управління БпЛА.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1340 окупантів. Також українські воїни знешкодили: