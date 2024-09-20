Война, день 940: раскрыты основные положения мирного плана Зеленского

Мирный план Зеленского

Основные положения мирного плана, который Зеленский представит Байдену, Харрис и Трампу, назвал советник ОП Михаил Подоляк:

Военный пакет , который будет четко структурирован в соответствии с сегодняшним этапом войны и анализа того, что происходит в Курской области с точки зрения использования отечественного вооружения.

, который будет четко структурирован в соответствии с сегодняшним этапом войны и анализа того, что происходит в Курской области с точки зрения использования отечественного вооружения. Политическое направление заключается в том, что Украина самостоятельно выбирает свою роль в глобальном политическом процессе и имеет право быть членом любого альянса. Требования каких-то третьих стран не должны влиять на мнение других;

заключается в том, что Украина самостоятельно выбирает свою роль в глобальном политическом процессе и имеет право быть членом любого альянса. Требования каких-то третьих стран не должны влиять на мнение других; Экономический стимул , чтобы заставить россию адекватно воспринимать реальность. Это касается наращивания существенных инвестиций в военное производство на территории Украины, а также аудит санкций, которые работают против страны-террориста;

, чтобы заставить россию адекватно воспринимать реальность. Это касается наращивания существенных инвестиций в военное производство на территории Украины, а также аудит санкций, которые работают против страны-террориста; Дипломатическое давление на россию. Этот шаг является отдельной темой, поскольку требует работы со странами нейтрального пояса, которые не осознают, что РФ разрушает международное право в рамках которого они и могут доминировать и иметь возможность формировать другие альянсы.

Коротко о ситуации на фронте

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 226 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники отбили 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродика и Мариновка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродики и Мариновки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 63 атаки у Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает бомбить собственную территорию. За минувшие сутки российские самолеты нанесли восемнадцать авиударов, сбросив при этом 27 КАБов.

Потери врага за сутки

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 26 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления, три средства РВиА, два средства ПВО и три пункта управления БпЛА.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1340 оккупантов. Также украинские воины обезвредили: