Новости Одессы и Одесской области

Война, день 940: раскрыты основные положения мирного плана Зеленского

Война, день 940: раскрыты основные положения мирного плана Зеленского

Сегодня, 20 сентября 2024 года, начались девятьсот сороковые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Мирный план Зеленского

Основные положения мирного плана, который Зеленский представит Байдену, Харрис и Трампу, назвал советник ОП Михаил Подоляк:

  • Военный пакет, который будет четко структурирован в соответствии с сегодняшним этапом войны и анализа того, что происходит в Курской области с точки зрения использования отечественного вооружения.
  • Политическое направление заключается в том, что Украина самостоятельно выбирает свою роль в глобальном политическом процессе и имеет право быть членом любого альянса. Требования каких-то третьих стран не должны влиять на мнение других;
  • Экономический стимул, чтобы заставить россию адекватно воспринимать реальность. Это касается наращивания существенных инвестиций в военное производство на территории Украины, а также аудит санкций, которые работают против страны-террориста;
  • Дипломатическое давление на россию. Этот шаг является отдельной темой, поскольку требует работы со странами нейтрального пояса, которые не осознают, что РФ разрушает международное право в рамках которого они и могут доминировать и иметь возможность формировать другие альянсы.

Коротко о ситуации на фронте

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 226 боевых столкновений.

На Покровском направлении наши защитники отбили 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродика и Мариновка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новогродики и Мариновки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 63 атаки у Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага продолжает бомбить собственную территорию. За минувшие сутки российские самолеты нанесли восемнадцать авиударов, сбросив при этом 27 КАБов.

Потери врага за сутки

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 26 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления, три средства РВиА, два средства ПВО и три пункта управления БпЛА.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1340 оккупантов. Также украинские воины обезвредили:

  • 20 танков,
  • 39 боевых бронированных машин,
  • 35 артиллерийских систем,
  • 2 средства ПВО,
  • 52 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 1 крылатую ракету,
  • 59 автомобилей,
  • 6 единиц специальной техники врага.

потери врага

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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