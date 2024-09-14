Війна, день 934: збиті «шахеди» та «добро» на далекобійні ракети

У ніч на 14 вересня збито 72 «шахеди»

За даними Повітряних сил, у ніч проти 14 вересня 2024 року противник масово атакував ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed». Загалом радіотехнічні війська виявили та здійснили супровід 76 «шахедів».

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок протиповітряного бою збито 72 ворожих ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Харківської, Київської, Донецької, Житомирської, Дніпропетровської, Черкаської, Вінницької та Сумської областей.

Крім того, два ворожі безпілотники були локаційно втрачені на території України, а ще два – повернулися до росії.

Українські війська прорвали ще одну лінію оборони в Курській області, – аналітики

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямі.

У п’ятницю, 13 вересня, противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, а також 82 авіаудари, скинувши 105 керованих авіабомб (КАБів). Крім цього, зробив понад 4000 обстрілів, з них 131 із реактивних систем залпового вогню.

Агресор наносив авіаудари в районах таких населених пунктів, як Павлівка, Охтирка, Ямпіль, Кисла Дубина, Новоєгорівка, Бондарне, Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк, Щербинівка, Петрівка, Леонідівка, Дружба, Селідово, Воздвиженка, Білицьке, Олександрівка , Одрадокаменка та Козацьке.

Авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 8 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також за пунктом управління, РЛС С-300 та двома засобами ППО окупантів.

Водночас, як повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW), геолокаційні кадри вказують на просування українських сил на південь від Веселого.

«Геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Веселого (на південний захід від Глушкова і за три кілометри від кордону)», – стверджують аналітики.

Раніше видання Forbes писало, що українські бригади здійснили прорив російського кордону на південь від села Новий Шлях.

1210 окупантів не пережили п’ятницю, 13-те

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за минулу добу ЗСУ ліквідували орієнтовно 1210 окупантів. А в техніці за минулу добу в них такі втрати:

3 танки;

40 бойових броньованих машин;

25 артилерійських систем;

1 РСЗВ;

1 засіб ППО;

36 БпЛА.

Удари ракетами Storm Shadow по росії: чи дали «добро»?

Як пише видання The Guardian з посиланням на власні джерела, Великобританія та США, ймовірно, дали «добро» на удари далекобійними британськими ракетами Storm Shadow по території росії, але поки не готові оголосити про це.

За інформацією британського видання, президент США Джо Байден також під час зустрічі з прем’єром Великобританії Кіром Стармером заявив, що не сприймає версію про те, що використання цих ракет буде рівносильним початку війни з НАТО і москвою.

Західні чиновники вважають, що розміщення ракет має бути частиною ширшого плану, покликаного покінчити з повномасштабною війною.