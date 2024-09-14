Война, день 934: сбитые «шахеды» и «добро» на дальнобойные ракеты

В ночь на 14 сентября сбито 72 «шахеда»

По данным Воздушных сил, в ночь на 14 сентября 2024 года противник массированно атаковал ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed». Всего радиотехнические войска выявили и осуществили сопровождение 76 «шахедов».

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 72 вражеских ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской, Винницкой и Сумской областей.

Кроме того, два вражеских беспилотника были локационно потеряны на территории Украины, а еще два – вернулись в россию.

Украинские войска прорвали еще одну линию обороны в Курской области, – аналитики

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал на Кураховском направлении.

В пятницу, 13 сентября, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 82 авиаудара, сбросив 105 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме этого, произвел более 4000 обстрелов, из них 131 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах таких населенных пунктов, как Павловка, Ахтырка, Ямполь, Кисла Дубина, Новоегоровка, Бондарное, Часов Яр, Константиновка, Торецк, Щербиновка, Петровка, Леонидовка, Дружба, Селидово, Воздвиженка, Белицкое, Александр Новоданиловка, Новопавловка, Николаевка, Одрадокаменка и Казацкое.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также по пункту управления, РЛС С-300 и двум средствам ПВО оккупантов.

В то же время, как сообщают в американском Институте изучения войны (ISW), геолокационные кадры указывают на продвижение украинских сил к югу от Веселого.

«Геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись к югу от Веселого (юго-западнее Глушково и в трех километрах от границы)», – утверждают аналитики.

Ранее издание Forbes писало, что украинские бригады совершили прорыв российской границы к югу от деревни Новый Путь.

1210 оккупантов не пережили пятницу, 13-е

Как сообщает Генштаб ВСУ, за за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали ориентировочно 1210 оккупантов. А в технике за минувшие сутки у них потери следующие:

3 танка;

40 боевых бронированных машин;

25 артиллерийских систем;

1 РСЗО;

1 средство ПВО;

36 БпЛА.

Удары ракетами Storm Shadow по россии: дали ли «добро»?

Как пишет издание The Guardian со ссылкой на собственные источники, Великобритания и США, вероятно, дали «добро» на удары дальнобойными британскими ракетами Storm Shadow по территории россии рф, но пока не готовы объявить об этом.

По информации британского издания, президент США Джо Байден также в ходе встречи с премьером Великобритании Киром Стармером заявил, что не воспринимает версию о том, что использование этих ракет будет равносильно началу войны с НАТО и москвой.

Западные чиновники считают, что размещение ракет должно быть частью более широкого плана, призванного покончить с полномасштабной войной.