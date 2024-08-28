Війна, день 917-й: у росіян видалася неспокійна ніч

В рф горять нафтобази

У ніч на 28 серпня в Ростовській області росії після гучних вибухів виникли пожежі на нафтобазах.

За попередньою інформацією, горить комбінат «Атлас» Росрезерву.



Нафтобаза належить Федеральному агентству з Державних резервів і безпосередньо використовувалася для постачання паливом окупаційній армії.

Місцеві ЗМІ повідомили про атаку на ще одну нафтобазу в Ростовській області. Мешканці Кам’янська кажуть, що чули ще один вибух і повідомляють, що горять дві нафтобази одночасно.

Також не вщухають пожежі на нафтобазі в російському Пролетарську, яка була атакована безпілотниками 18 серпня. Соцмережами поширюються кадри, де видно, що пожежа знищила майже всі цистерни з пальним, зачепила навіть резервуари з авіаційним гасом.

Ситуація під Покровськом погіршується

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Куп’янському, Торецькому та Курахівському напрямках.

На Торецькому напрямку точилися 23 бої, зокрема, біля Нелипівки, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 55 ворожих штурмів.

Як повідомляє військовий паблік Deep State, російські війська захопили Мемрик і Калинове на Покровському напрямку,

Це створює загрозу оточення українським силам у Карлівці, у яких залишився один шлях постачання – через Галицинівку, до якої вже підходять російські війська.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 22 атаки противника поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки, Водяного, Старомихайлівки та Костянтинівки.

Також бої вже ведуться на околиці міста Селидове.

Крім того, телеграм-канал підтверджує нові просування росіян у Новогродівці та захоплення майже всього міста, за винятком низки північних ділянок.

ЗСУ збили ворожий штурмовик

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Окрім цього, вразили артилерійську систему, наземну станцію управління БпЛА та ще один важливий об’єкт.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1090 осіб. Також українські воїни знешкодили: