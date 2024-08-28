Война, день 917-й: у россиян выдалась неспокойная ночь

В россии горят нефтебазы

В ночь на 28 августа в Ростовской области россии после громких взрывов возникли пожары на нефтебазах.

По предварительной информации, горит комбинат «Атлас» Росрезерва.

Нефтебаза принадлежит Федеральному агентству по Государственным резервам и непосредственно использовалось для снабжения оккупационной армии топливом.

Местные СМИ сообщили об атаке на еще одну нефтебазу в Ростовской области. Жители Каменска говорят, что слышали еще один взрыв и сообщают, что горят две нефтебазы одновременно.

Также не стихают пожары на нефтебазе в российском Пролетарске, которая была атакована беспилотниками 18 августа. Соцсетями распространяются кадры, где видно, что пожар уничтожил почти все цистерны с горючим, задел даже резервуары с авиационным керосином.

Ситуация под Покровском ухудшается

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 184 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активным на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях.

На Торецком направлении шли 23 боя, в частности, у Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 55 вражеских штурма.

Как сообщает военный паблик Deep State, российские войска захватили Мемрик и Калиново на Покровском направлении,

Это создает угрозу окружения украинским силам в Карловке, у которых остался один путь снабжения — через Галициновку, к которой уже подходят российские войска.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 22 атаки противника вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки, Водяного, Старомихайловки и Константиновки.

Также бои уже ведутся на окраине города Селидово.

Кроме того, телеграм-канал подтверждает новые продвижения россиян в Новогродовке и захват почти всего города, за исключением ряда северных участков.

ВСУ сбили вражеский штурмовик

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили артиллерийскую систему, наземную станцию управления БпЛА и еще один важный объект.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1090 человек. Также украинские воины обезвредили: