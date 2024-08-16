Війна, день 905-й: військові показали перші години наступальної операції в Курській області

Вночі ППО збило 5 ворожих безпілотників

У ніч на 16 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару 3-ма балістичними ракетами «Іскандер-М», 3-ма «шахедами» і 2-ма безпілотниками невстановленого типу з Курської області.

У результаті протиповітряного бою всі ворожі безпілотники збито в Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

Про ситуацію на фронті на ранок 16 серпня

За минулу добу зафіксовано 144 бойових зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому та Курахівському напрямках.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 20 разів неподалік Залізного, Торецька, Сіверного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 41 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Суха Балка, Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка, Новожелане, Нудне і Птиче.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 19 атак противника біля Парасковіївки, Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, 10 разів атакуючи оборонні рубежі українців.

Вибухи в Криму

У Криму вранці в п’ятницю, 16 серпня, прогриміли вибухи, після яких окупаційна «влада» Севастополя поскаржилася на атаку БПЛА. Голосно було також у Керчі, Феодосії та Чорноморському.

Окупанти перекривали рух Керченським мостом.

Попередньо уражено поромну переправу в порту Керчі та катер у Чорноморському.

Дорозвідка триває.

Початок Курського наступу

Генштаб ЗСУ опублікував кадри початку наступу Сил оборони в Курській області 6 серпня 2024 року.

«Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції.

Тепер усе залежить від стійкості українського солдата всіх родів військ, задіяних в операції, – зазначили в Генштабі.

Скільки військових росія перекинула з України в Курську область

15 серпня на засіданні ставки головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував про просування сил оборони на 35 км углиб рф. За його даними, ЗСУ контролюють 82 населених пункти Курської області.

росія, схоже, перекинула в Курську область кілька тисяч військовослужбовців з окупованих територій України. Про це повідомили CNN двоє американських військових чиновників.

Джерела кажуть, що рф перемістила на Курщину кілька бригад чисельністю щонайменше 1000 військовослужбовців кожна.

Однак переміщення російських військ з України не означає, що Путін відмовився від військових операцій на українських Сході, Півночі та Півдні. Там досі тривають активні бойові дії.

Американські урядовці зазначають, що Курська операція може відволікти російські війська з України та створити для очільника Кремля «дилему» стосовно того, де і які сили розміщувати.

Водночас вважається, що росія має сотні тисяч військових на передовій в Україні, тому відволікання кількох тисяч може не мати великого впливу в короткостроковій перспективі.

Крім того, поки що не помічено, що росія переміщує свої більші та краще навчені підрозділи з України до Курської області. Москва намагається вибудувати оборону свого регіону завдяки ненавченим призовникам.

«Ми ще не бачили значного переміщення, і ми не можемо сказати, чи це тільки тому, що вони тільки почали переміщати сили, чи в них просто немає сил для переміщення», – сказало одне з джерел, близьке до розвідки США.

Втрати ворога на ранок 16 серпня 2024 року

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали три удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили дві артилерійські системи та два склади ПММ.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також, українські воїни знешкодили: