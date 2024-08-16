Война, день 905-й: военные показали первые часы наступательной операции в Курской области

Ночью ПВО сбило 5 вражеских беспилотников

В ночь на 16 августа 2024 года российские оккупанты нанесли удар 3-мя баллистическими ракетами «Искандер-М», 3-мя «шахедами»и 2-мя беспилотниками неустановленного типа из Курской области.

В результате противовоздушного боя все вражеские беспилотники сбиты в Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях.

О ситуации на фронте на утро 16 августа

За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг активно наступал на Торецком и Кураховском направлениях.

На Торецком направлении россияне атаковали 20 раз неподалеку Железного, Торецка, Северного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 41 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Сухая Балка, Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожеланное, Скучное и Птичье.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 19 атак противника возле Парасковиевки, Георгиевки, Красногоровки и Константиновки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, 10 раз атакуя оборонительные рубежи украинцев.

Взрывы в Крыму

В Крыму утром в пятницу, 16 августа, прогремели взрывы, после которых оккупационные «власти» Севастополя пожаловались на атаку БПЛА. Громко было также в Керчи, Феодосии и Черноморском.

Оккупанты перекрывали движение по Керченскому мосту.

Предварительно поражены паромная переправа в порту Керчи и катер в Черноморском.

Доразведка продолжается.

Начало Курского наступления

Генштаб ВСУ опубликовал кадры начала наступления Сил обороны в Курской области 6 августа 2024 года.

«Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции.

Теперь все зависит от стойкости украинского солдата всех родов войск, задействованных в операции, — отметили в Генштабе.

Сколько военных россия перебросила из Украины в Курскую область

15 августа на заседании ставки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал о продвижении сил обороны на 35 км вглубь рф. По его данным, ВСУ контролируют 82 населенных пункта Курской области.

россия, похоже, перебросила в Курскую область несколько тысяч военнослужащих с оккупированных территорий Украины. Об этом сообщили CNN двое американских военных чиновников.

Источники говорят, что рф переместила на Курщину несколько бригад численностью не менее 1000 военнослужащих каждая.

Однако перемещение российских войск из Украины не означает, что Путин отказался от военных операций на украинских Востоке, Севере и Юге. Там до сих пор продолжаются активные боевые действия.

Американские чиновники отмечают, что Курская операция может отвлечь российские войска из Украины и создать для главы Кремля «дилемму» относительно того, где и какие силы размещать.

В то же время считается, что россия имеет сотни тысяч военных на передовой в Украине, поэтому отвлечение нескольких тысяч может не иметь большого влияния в краткосрочной перспективе.

Кроме того, пока не замечено, что россия перемещает свои большие и лучше обученные подразделения из Украины в Курскую область. Москва пытается выстроить оборону своего региона благодаря необученным призывникам.

«Мы еще не видели значительного перемещения, и мы не можем сказать, или это только потому, что они только начали перемещать силы, или у них просто нет сил для перемещения»,– сказал один из источников, близкий к разведке США.

Потери врага на утро 16 августа 2024 года

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили две артиллерийские системы и два склада ГСМ.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1330 человек. Также, украинские воины обезвредили: