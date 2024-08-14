Війна, день 903-й: понад сотні дронів атакували військові об’єкти в РФ

Ворог штурмує на кількох напрямках

За минулу добу зафіксовано 134 бойові зіткнення, повідомили в Генштабі ЗСУ.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові та наступальні дії. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, також, район цього населеного пункту зазнав бомбардування трьома КАБами.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції 11 разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли.

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах два ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 81 авіаудар, зокрема, скинув 116 КАБів.

Дронові атаки 14 серпня

Уночі захисники українського неба збили 17 із 23-х запущених армією рф “шахедів”, повідомляють Повітряні сили України.

Дрони збивалися в межах Миколаївської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Запорізької, Сумської, Харківської та Житомирської областей.

У росії українські дрони вдарили по військовій авіабазі “Саваслейка” в Нижегородській області рф. Звідти регулярно злітають МіГ-31К з балістичними ракетами “Кинджал”.

Повідомляється про щонайменше 10 прильотів.



Наразі невідомо, чи уражений аеродром. Дорога до нього перекрита, пишуть російські пабліки.

Також було атаковано аеродром “Балтимор” у Воронезькій області, де базуються СУшки, які з початку 2024 року скидають КАБи на Харківську область. Місцева влада заявила про удар 35 безпілотників.

Міноборони росії повідомляє, що вночі збили 117 українських дронів.

А саме:

37 – над територією Курської області,

37 – над Воронезькою областю,

17 – над територією Бєлгородської області, 11 – над Нижньогородською,

9 – над Волгоградською,

3 – над Брянською,

2 – над Орловською,

1 – над Ростовською областю.

Втрати ворога на ранок 14 серпня 2024 року

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, двох ударів по пунктах управління, а також вразили дві артилерійські системи, станцію РЕБ, склад боєприпасів і ще два важливих об’єкти окупантів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1240 осіб. Також українські воїни знешкодили: