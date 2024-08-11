Війна, день 900: ніч на 11 серпня була неспокійною

За інформацією Генштабу ЗСУ, за вчорашній день, 10 серпня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів удару однією ракетою, а також застосував 73 авіаційні удари, задіявши 106 керованих авіабомб (КАБів). Крім того, ворог здійснив 4928 обстрілів, у тому числі 153 із реактивних систем залпового вогню.

Нічний удар по Київщині: загинули батько та син

У ніч на 11 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Київській області.

Як повідомляє ДСНС, внаслідок падіння уламків ракети на приватні житлові будинки в Броварському районі загинули 35-річний чоловік та його 4-річний син, які опинилися під завалами.

Трьох людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина, розповіли у відомстві.

Крім того, окупанти вдарили по Золочеву на Харківщині. Ракетний удар припав по Дому дитячої та юнацької творчості. Відбулося загоряння даху двоповерхової адміністративної будівлі.

Інформація про постраждалих не надходила.

у Воронежі та Курську теж було неспокійно

Сьогодні вночі «погано виспалися» російські Воронеж, Курськ, Орловська Білгородська області.

Як стверджує губернатор Воронезької області, понад 15 безпілотників знищено за ніч силами ППО.

«Пошкоджено кілька приватних будинків у Воронежі, адміністративну будівлю, окремі об’єкти інфраструктури, низку транспортних засобів. Близько 100 мешканців Воронежа тимчасово залишаються без електрики», – додав він.

У Міноборони Росії відзвітували про збиття ще 14 безпілотників і 4 тактичних ракет «Точка-У» над Курською, 3 дронів – над Білгородською, і по одному – над Брянською та Орловською областями.

Втрати ворога на ранок 11 серпня 2024 року

За даними Генштабу, за минулу добу авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 21 удару по скупченням живої сили противника, п’ять – по ворожих засобах РВіА та дві – по станціях радіоелектронної боротьби.

Також Сили оборони за добу знищили 1220 окупантів.

Втрати техніки ворога за минулу добу наступні: