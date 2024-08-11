Война, день 900: ночь на 11 августа была неспокойной

По информации Генштаба ВСУ, за вчерашний день, 10 августа, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам удар одной ракетой, а также применил 73 авиационных удара, задействовав 106 управляемых авиабомб (КАБов). Кроме того, враг совершил 4928 обстрелов, в том числе 153 из реактивных систем залпового огня.

Ночной удар по Киевщине: погибли отец и сын

В ночь на 11 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Киевской области.

Как сообщает ГСЧС, в результате падения обломков ракеты на частные жилые дома в Броварском районе погибли 35-летний мужчина и его 4-летний сын, оказавшиеся под завалами.

Три человека тяжело травмированы, среди которых 13-летний ребенок, рассказали в ведомстве.

Кроме того, оккупанты ударили по Золочеву в Харьковской области. Ракетный удар пришелся по Дому детского и юношеского творчества. Произошло возгорание крыши двухэтажного административного здания.

Информация о пострадавших не поступала.

в Воронеже и Курске тоже было неспокойно

Сегодня ночью «плохо выспались» российские Воронеж, Курск, Орловская Белгородская области.

Как утверждает губернатор Воронежской области, более 15 беспилотников уничтожено за ночь силами ПВО.

«Повреждены несколько частных домов в Воронеже, административное здание, отдельные объекты инфраструктуры, ряд транспортных средств. Около 100 жителей Воронежа временно остаются без электричества», — добавил он.

В Минобороны рф отчитались о сбитии еще 14 беспилотников и 4 тактических ракет «Точка-У» над Курской, 3 дронов — над Белгородской, и по одному — над Брянской и Орловской областями.

Потери врага на утро 11 августа 2024

По данным Генштаба, за минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 21 удар по скоплениям живой силы противника, пять – по вражеским средствам РВиА и два – по станциям радиоэлектронной борьбы.

Также Силы обороны за сутки уничтожили 1220 оккупантов.

Потери техники врага за минувшие сутки следующие: