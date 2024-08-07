Війна, день 896-й: подробиці наступу ЗСУ на Курську область

Дронові атаки 7 серпня

Уночі, 7 серпня, російські війська атакували Україну дронами. У кількох областях ППО працювало всю ніч. Про наслідки атаки поки не повідомлялося.

У російському Шебекіно два дрони атакували багатоповерхівку, повідомляє бєлгородський губернатор.

Один безпілотник влетів у вікно квартири, пошкодивши скління. Другий спричинив загоряння в тій самій квартирі. Вибито вікна кількох квартир. Ніхто не постраждав.

Також повідомляється, що вночі дрон влучив по багатоповерхівці у Воронежі.

Про ситуацію на фронті на ранок 7 серпня 2024 року

За минулу добу зафіксовано 136 бойових зіткнень.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, а також 73 авіаудари, скинувши 97 КАБів.

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Тут наші захисники відбили 42 ворожі штурми.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 18 разів неподалік Північного, Торецька та Нью-Йорка.

Український моніторинговий паблік Deep State повідомляє про просування росіян до н.п. Нью-Йорк.

Телеграм-канал повідомляє, що в мережі з’явилися кадри підйому російського прапора над навчальним корпусом Нью-Йоркської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38 у північно-західній частині селища.

“На жаль, ці кадри свідчать про погіршення тактичної обстановки в населеному пункті і його втрату в найближчій перспективі”, – підсумовує Deep State.

Що говорять про події в Курській області

Російські джерела стверджують, що 6 серпня українські війська здійснили серію рейдів через кордон у Курську область.

Влада Курської області та кілька російських військових блогерів повідомляють, що в прикордонних районах Суджанського і Кореневського районів Курської області тривають бойові дії. Ця інформація суперечить повідомленням міноборони рф, які кажуть, що відбили рейди.

Про це 6 серпня повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Міністерство оборони рф і Федеральна служба безпеки Росії заявили 6 серпня, що російські прикордонні війська і співробітники ФСБ відбили кілька рейдів українських сил, оснащених приблизно батальйонною кількістю танків і бронетехніки.

Українські сили нібито наступали на російські позиції поблизу Ніколаєво-Дарино та Олешня Курської області.

Російські військові блогери стверджують, що українські сили атакували з двох напрямків: від пункту пропуску “Суджа” і від селища Нове, Сумська область, у напрямку Миколаєво-Дарине, Курська область.

Також міноборони заявляє про знищення 16 українських бронемашин і що російські війська завдали ударів у відповідь по українських позиціях у Сумській області.

У середу, 7 серпня, російський військовий блогер Юрій Подоляка повідомив, що під час наступальних боїв українські війська зуміли закріпитися за лінією Миколаєве-Дар’їне.

“Ворожі ДРГ відмічені в районі н.п. Обухівка, Покровський, Товстий Луг, Любимівка, Зелений шлях. Противник вочевидь промацує наші позиції в цьому напрямку, а також у районі околиць Суджі, за які сьогодні передбачається запеклий бій”, – ідеться в повідомленні.

Українські джерела не дають жодної інформації про ці події. В окремих моніторингових пабліках пишуть, що їх просили поки нічого не коментувати.

Десант ЗСУ висадився на Тендрівській косі

ГУР України підтвердило свій рейд на Тендрівську косу в Херсонській області.

У ніч на 6 серпня десантна група спецпризначенців висадилася на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

Повідомляється, що під час бою російські загарбники зазнали втрат серед особового складу, а наші воїни повернулися додому цілими й неушкодженими.

Про втрати ворога на ранок 7 серпня 2024 року

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 25 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили чотири пункти управління, два засоби ППО, чотири артилерійські засоби та склад ПММ.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також наші воїни знешкодили: