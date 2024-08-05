Війна, день 894-й: нічні “шахеди” не досягли своїх цілей

ЗСУ за ніч збили 24 із 24 “шахедів”

ППО працювала в Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Про ситуацію на фронті на ранок 5 серпня 2024 року

За минулу добу зафіксовано 124 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Найнапруженіша ситуація залишається на Покровському напрямку, де наші захисники відбили 30 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Желанного та Новоолександрівки – там відбулася майже половина від загальної кількості боїв.

Наразі ЗСУ не можуть зупинити наступ росіян на покровському напрямку. Так оцінив ситуацію на найгарячішій ділянці фронту український військовий журналіст Богдан Мірошников.

Він каже, що загарбники кидають у бій купу нових підрозділів і свіжих резервів. Тому вороже просування “стабільно велике і щоденне”. Дедалі ближча перспектива боїв за Новогродівку (місто на захід від Очеретиного): “Не виключаю, що це може статися набагато швидше, ніж можна подумати”.

Росіяни продовжують штурмувати Желанне із заходу і вже перебувають на околицях Сергіївки. Загарбники штурмують Іванівку і з півдня хочуть обійти Лисичне, – фіксує поточні маневри агресора DeepState. Сили Оборони посилюють цю ділянку фронту, але “немає панацеї від переваги ворога в живій силі”. Напередодні значну частину атак було відбито, але противник підтягнув за суботу свіжі штурмові загони з Очеретиного.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах 53 авіаційні удари (задіяв, зокрема, 74 КАБи), здійснив 4890 обстрілів, 97 із них – із реактивних систем залпового вогню.

Україна хоче домогтися від сусідів допомоги у збиванні ракет

Президент України Володимир Зеленський має намір провести зустріч у межах Ради Україна-НАТО для обговорення ймовірності залучення сусідніх країн до збиття ракет, якими війська РФ атакують Україну.

“Ми повинні опрацьовувати ще технічні можливості, щоб було застосування іншої авіації сусідніх країн проти тих чи інших ракет, які спрямовуються. Так, вони б’ють по Україні, але вони діють у напрямку наших сусідніх партнерів, безумовно, насамперед країн Альянсу”, – сказав Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ в неділю, 4 серпня.

Зеленський визнав, що рішення дослухатися до збиття ракет для сусідніх країн імовірно складне, оскільки “вони завжди бояться зайвої ескалації”, але Україна працюватиме над цим. Він повідомив, що вже доручив дипломатам працювати з Альянсом над проведенням зустрічі в рамках Ради Україна – НАТО та визначенням дати такої зустрічі.

“Я думаю, що такої коаліції на сьогодні нам дуже не вистачає. Тому що це велика відповідальність для однієї країни-сусіда – взяти на себе відповідальність і допомагати нам збивати ракети. Хоча я вважаю, що це, безумовно, треба було зробити давно. Але я думаю, що є ще й такий інструмент, я хочу його спробувати, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливості такої невеличкої коаліції країн-сусідів, які будуть збивати ракети ворога”, – заявив Зеленський.

Втрати ворога на ранок 5 серпня 2024 року

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по скупченнях живої сили противника, вразили одну артсистему та три пункти управління російських окупантів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили: