Война, день 894-й: ночные «шахеды» не достигли своих целей

ВСУ за ночь сбили 24 из 24 «шахедов»

ПВО работала в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

О ситуации на фронте на утро 5 августа 2024

За прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения, сообщает Генштаб ВСУ.

Самая напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где наши защитники отбили 30 атак. Основные усилия враг сосредотачивал в районах Желанного и Новоалександровки — там произошла почти половина от общего количества боев.

В настоящее время ВСУ не могут остановить наступление россиян на покровском направлении. Так оценил ситуацию на самом горячем участке фронта украинский военный журналист Богдан Мирошников.

Он говорит, что захватчики бросают в бой кучу новых подразделений и свежих резервов. Поэтому вражеское продвижение «стабильно большое и ежедневное». Все ближе перспектива боев за Новогродовку (город к западу от Очеретиного): «Не исключаю, что это может произойти гораздо быстрее, чем можно подумать».

Россияне продолжает штурмовать Желанное с запада и уже находятся на окраинах Сергеевки. Захватчики штурмуют Ивановку и с юга хотят обойти Лисичное, – фиксирует текущие маневры агрессора DeepState. Силы Обороны усиливают этот участок фронта, но «нет панацеи от превосходства врага в живой силе». Накануне значительная часть атак была отбита, но противник подтянул за субботу свежие штурмовые отряды из Очеретиного.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиационных удара (задействовал, в частности, 74 КАБа), совершил 4890 обстрелов, 97 из них — из реактивных систем залпового огня.

Украина хочет добиться от соседей помощи в сбивании ракет

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести встречу в рамках Совета Украина-НАТО для обсуждения вероятности привлечения соседних стран к сбиванию ракет, которыми войска рф атакуют Украину.

«Мы должны прорабатывать еще технические возможности, чтобы было применение другой авиации соседних стран против тех или иных ракет, которые направляются. Да, они бьют по Украине, но они действуют в направлении наших соседних партнеров, безусловно, прежде всего стран Альянса», — сказал Зеленский во время торжеств по случаю Дня Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 4 августа.

Зеленский признал, что решение прислушаться к сбиванию ракет для соседних стран вероятно сложное, поскольку «они всегда боятся лишней эскалации», но Украина будет работать над этим. Он сообщил, что уже поручил дипломатам работать с Альянсом над проведением встречи в рамках Совета Украина — НАТО и определением даты такой встречи.

«Я думаю, что такой коалиции на сегодня нам очень не хватает. Потому что это большая ответственность для одной страны-соседа — взять на себя ответственность и помогать нам сбивать ракеты. Хотя я считаю, что это, безусловно, надо было сделать давно. Но я думаю, что есть еще и такой инструмент, я хочу его попробовать, чтобы страны НАТО проговорили с Украиной возможности такой небольшой коалиции стран-соседей, которые будут сбивать ракеты врага», — заявил Зеленский.

Потери врага на утро 5 августа 2024

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по скоплениям живой силы противника, поразили одну артсистему и три пункта управления российских оккупантов.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили: