Війна, день 889-й: нічний обстріл Києва став наймасовішим за 2024 рік

Вночі, 31 липня, росія провела одну з наймасованіших дронових атак за 2024 рік. На даний момент відомо:

Сили ППО збили 6 “шахедів” над Дніпропетровською областю і понад 30 – у Київській області;

БПЛА заходили на Київ хвилями і практично з усіх можливих напрямків;

Відомо про загоряння будинку в Києві від падіння уламків, на щастя, без жертв;

Повітряна тривога в деяких регіонах тривала понад сім годин, відбій було дано о 8:53.

Про ситуацію на фронті на ранок 31 липня 2024 року

За минулу добу зафіксовано 144 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Найважчі бої точаться на Покровському напрямку, де за добу нашими захисниками відбито 48 атак.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників у районі Часівника на Донеччині.

На Торецькому напрямку ворог 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк і Залізне.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 18 атак противника.

Як триває розмінування українських територій

Координаційний центр з питань моніторингу стану мінної безпеки на деокупованих територіях України інформує, що станом на 31 липня групи розмінування Державної спеціальної служби транспорту знищили 180 тисяч 284 (+171) вибухонебезпечних предметів.



Втрати ворога на ранок 31 липня 2024 року

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали сім ударів по районах зосередження особового складу противника, також вразили засіб ППО, три склади боєприпасів і склад матеріально-технічних засобів ворога.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили: