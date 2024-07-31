Война, день 889-й: ночной обстрел Киева стал самым массированным за 2024 год

Ночью, 31 июля, россия провела одну из самых массированных дроновых атак за 2024 год. На данный момент известно:

Силы ПВО сбили 6″ шахедов» над Днепропетровской областью и более 30 — в Киевской области;

БПЛА заходили на Киев волнами и практически со всех возможных направлений;

Известно о возгорании дома в Киеве от падения обломков, к счастью, без жертв;

Воздушная тревога в некоторых регионах длилась более семи часов, отбой был дан в 8:53.

О ситуации на фронте на утро 31 июля 2024

За прошедшие сутки зафиксировано 144 боевых столкновения, сообщает Генштаб ВСУ.

Самые тяжелые бои идут на Покровском направлении, где за сутки нашими защитниками отражено 48 атак.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

На Лиманском направлении наши войска отбили 18 атак противника.

Как идет разминирование украинских территорий

Координационный центр по вопросам мониторинга состояния минной безопасности на деоккупированных территориях Украины информирует, что по состоянию на 31 июля группы разминирования Государственной специальной службы транспорта уничтожили 180 тысяч 284 (+171) взрывоопасных предметов.

Потери врага на утро 31 июля 2024

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили средство ПВО, три склада боеприпасов и склад материально-технических средств врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1060 человек. Также украинские воины обезвредили: