Війна, день 888-й: потужні вибухи лунали в Курську

Про ситуацію на фронті на ранок 30 липня 2024 року

За інформацією Генштабу ЗСУ, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 62 авіаудари з використанням 99 КАБів.

За минулу добу зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, де Сили оборони за добу зупинили 52 атаки. Ворог атакував у районах десяти різних населених пунктів.

На Покровському напрямку (на північний захід від захопленої Авдіївки) окупанти нещодавно досягли значного тактичного просування, констатують аналітики ISW.

29 липня росіяни продовжували докладати інтенсивних зусиль для просування та для спроби обмеженого тактичного оточення українських сил на цьому напрямку, додають аналітики. Геолоковані кадри, опубліковані 29 липня, свідчать, що війська рф, ймовірно, нещодавно повністю захопили село Новоселівка Перша, бо утримують позиції в його західній частині.

Також противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ на Курахівському напрямку, де наші захисники відбили 21 штурмову дію неподалік Костянтинівки, Парасковіївки та Перемоги. Окупанти втратили на цьому напрямку за вчора велику кількість танків та іншої бронетехніки.

На Торецькому напрямку російські війська просунулися в населених пунктах Залізне та Північне. Наблизившись таким чином до Торецька зі сходу.

За даними ISW, російські війська захопили агрегатний завод у Вовчанську Харківської області.

У російському Курську прогриміли вибухи

У ніч на 30 липня вибухи прогриміли в російському місті Курськ. Місцева влада заявляє, що над Жовтневим і Курчатовським районами Курської області нібито було знищено “чотири ракети ЗСУ”.

Місцеві жителі кажуть, що в небі над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах. Попередньо, вони лунали в районі місцевого аеропорту. Від гучного звуку в кількох районах у автомобілів на парковках спрацювала сигналізація.

Втрати ворога на ранок 30 липня 2024 року

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили понад 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили: