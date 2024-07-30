Война, день 888-й: мощные взрывы раздавались в Курске

О ситуации на фронте на утро 30 июля 2024

По информации Генштаба ВСУ, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 62 авиаудара с использованием 99 КАБов.

За прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, где Силы обороны за сутки остановили 52 атаки. Враг атаковал в районах десяти различных населенных пунктов.

На Покровском направлении (к северо-западу от захваченной Авдеевки) оккупанты недавно достигли значительного тактического продвижения, констатируют аналитики ISW.

29 июля россияне продолжали прилагать интенсивные усилия для продвижения и для попытки ограниченного тактического окружения украинских сил на этом направлении, добавляют аналитики. Геолоцированные кадры, опубликованные 29 июля, свидетельствуют, что войска рф вероятно недавно полностью захватили село Новоселовка Первая, потому что удерживают позиции в его западной части.

Также противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск на Кураховском направлении, где наши защитники отбили 21 штурмовое действие неподалеку Константиновки, Парасковиевки и Победы. Оккупанты потеряли на этом направлении за вчера большое количество танков и другой бронетехники.

На Торецком направлении российские войска продвинулись в населенных пунктах Железное и Северное. Приблизившись таким образом к Торецку с востока.

По данным ISW, российские войска захватили агрегатный завод в Волчанске Харьковской области.

В российском Курске прогремели взрывы

В ночб на 30 июля взрывы прогремели в российском городе Курск. Местные власти заявляют, что над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области якобы были уничтожены «четыре ракеты ВСУ».

Местные жители говорят, что в небе над Курском был слышен взрыв и видна яркая вспышка. Предварительно, они раздавались в районе местного аэропорта. От громкого звука в нескольких районах у автомобилей на парковках сработала сигнализация.

Потери врага на утро 30 июля 2024

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили более 1060 человек. Также украинские воины обезвредили: