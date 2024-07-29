Війна, день 887-й: на одному з напрямків фронту відбито понад 50 штурмів окупантів

Мінус ракета і 9 “шахедів”

У ніч на 29 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 і та 10-ма ударними БпЛА типу “Shahed”, повідомили в Повітряних силах України.

Унаслідок протиповітряного бою в Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях збито ракету Х-59/Х-69 і 9 “шахедів”.

Про ситуацію на фронті на ранок 29 липня 2024 року

За інформацією Генштабу ЗСУ, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, а також 69 авіаударів, скинувши 88 КАБів. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, із них 96 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу зафіксовано 128 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, де наші захисники відбили 52 штурми окупантів.

У районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка Перша та Яснобродівка за підтримки авіації росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Желанного та Новоолександрівки.

Під Курськом уражено чергову нафтобазу

Генштаб підтвердив удар по нафтобазі “Польова”, що в Курській області рф. За даними розвідки, 28 липня, було зафіксовано потужні вибухи і пожежу – ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами.

Повідомляється, що нафтобаза “Польова” складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7 тис. кубічних метрів і використовується, зокрема, і для забезпечення потреб збройних сил рф.

Завдання, в рамках єдиного задуму, виконано силами і засобами Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони.

Крім цього, є інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області.

Втрати ворога на ранок 29 липня 2024 року

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також вразили 5 артилерійських систем, пункт управління БПЛА, об’єкт інфраструктури та склад зберігання засобів МТЗ.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили: