Война, день 887-й: на одном из направлений фронта отбито более 50 штурмов оккупантов

Минус ракета и 9 «шахедов»

В ночь на 29 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 и и 10-ю ударными БпЛА типа «Shahed», сообщили в Воздушных силах Украины.

В результате противовоздушного боя в Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях сбиты ракета Х-59/Х-69 и 9 «шахедов»».

О ситуации на фронте на утро 29 июля 2024

По информации Генштаба ВСУ, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 69 авиаударов, сбросив 88 КАБов. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 96 — из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, где наши защитники отбили 52 штурма оккупантов.

В районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиновое, Ивановка, Прогресс, Желанное, Сергеевка, Новоселовка Первая и Яснобродовка при поддержке авиации россияне пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Желанного и Новоалександровки.

Под Курском поражена очередная нефтебаза

Генштаб подтвердил удар по нефтебазе «Полевая», что в Курской области рф. По данным разведки, 28 июля, были зафиксированы мощные взрывы и пожар — вероятно занялись емкости с нефтепродуктами.

Сообщается, что нефтебаза «Полевая» состоит из 11 резервуаров общим объемом 7 тыс. кубических метров и используется, в том числе и для обеспечения потребностей вооруженных сил рф.

Задача, в рамках единого замысла, выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны.

Кроме этого, имеется информация о мощных взрывах в районе электроподстанции в Курской области.

Потери врага на утро 29 июля 2024

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили 5 артиллерийских систем, пункт управления БПЛА, объект инфраструктуры и склад хранения средств МТО.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1310 человек. Также украинские воины обезвредили: