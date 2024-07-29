Война, день 887-й: на одном из направлений фронта отбито более 50 штурмов оккупантов

В понедельник, 29 июля 2024 года, начались восемьсот восемьдесят седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов.
Минус ракета и 9 «шахедов»
В ночь на 29 июля 2024 года враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 и и 10-ю ударными БпЛА типа «Shahed», сообщили в Воздушных силах Украины.
В результате противовоздушного боя в Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях сбиты ракета Х-59/Х-69 и 9 «шахедов»».
О ситуации на фронте на утро 29 июля 2024
По информации Генштаба ВСУ, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 69 авиаударов, сбросив 88 КАБов. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 96 — из реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, где наши защитники отбили 52 штурма оккупантов.
В районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиновое, Ивановка, Прогресс, Желанное, Сергеевка, Новоселовка Первая и Яснобродовка при поддержке авиации россияне пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Желанного и Новоалександровки.
Под Курском поражена очередная нефтебаза
Генштаб подтвердил удар по нефтебазе «Полевая», что в Курской области рф. По данным разведки, 28 июля, были зафиксированы мощные взрывы и пожар — вероятно занялись емкости с нефтепродуктами.
Сообщается, что нефтебаза «Полевая» состоит из 11 резервуаров общим объемом 7 тыс. кубических метров и используется, в том числе и для обеспечения потребностей вооруженных сил рф.
Задача, в рамках единого замысла, выполнена силами и средствами Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны.
Кроме этого, имеется информация о мощных взрывах в районе электроподстанции в Курской области.
Потери врага на утро 29 июля 2024
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили 5 артиллерийских систем, пункт управления БПЛА, объект инфраструктуры и склад хранения средств МТО.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1310 человек. Также украинские воины обезвредили:
- 12 танков,
- 8 боевых бронированных машин,
- 74 артиллерийских системы,
- две РСЗО,
- 39 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- одну крылатую ракету,
- 62 автомобиля.
- 19 единиц специальной техники врага.