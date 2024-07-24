Війна, день 882-й: у російському порту вражений черговий залізничний пором

Повітряні атаки ворога: що вдалося збити за добу

У ніч на 24 липня 2024 року російські окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою “Іскандер-М” і ракетою, тип якої встановлюється. Також ворог атакував південь країни 23 ударними дронами, повідомили в Повітряних силах України.

У результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БПЛА. Більшість – в Одеській області.

Крім того, минулої та поточної доби Силами оборони України на різних напрямках знищено щонайменше 8 розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника: 4 – “Zala”, 2 – “Supercam”, 2 – “Орлан-10”.

Коротко про ситуацію на фронті

За минулу добу зафіксовано 152 бойових зіткнення.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах два ракетні удари із застосуванням двох ракет, 41 авіаційний удар (задіяв, зокрема, 54 КАБи).

На Покровському напрямку окупанти не зменшують тиску – за добу нашими захисниками відбито 41 атаку.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень у районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.

Окупанти намагаються оточити ЗСУ біля Прогресу Донецької області, повідомляє військовий паблік DeepState.

Південніше Лозуватського ворог утворив горловину, через яку доводиться утримувати низку позицій. Оперативно-тактична обстановка стала критичною на вихідних через хаотичний відхід однієї з піхотних бригад.

“Бійці 31 ОМБр доповідають про ризики та можливі наслідки керівництву батальйонів. Останні їх підтримують, але бригадне керівництво хоче, щоб бійці й надалі сиділи в оточенні. Управління рот фактично відсутнє, адже їхні командири поранені або загинули”, – пишуть військові аналітики.

У порту “Кавказ” пошкоджено пором окупантів

23 липня угруповання українські військові завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому “Слов’янин” у порту “Кавказ” (Краснодарський край). Окупанти використовували цей пором для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.

“Слов’янин” – третій і останній залізничний пором, який рф мали в зазначеному регіоні, зазначили в Генштабі ЗСУ.

росія втратила черговий літак

За минулу добу авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали сім авіаударів по скупченнях живої сили противника, вразили чотири артсистеми, три склади, два засоби ППО та два пункти управління російських окупантів.

Загалом за минулу добу втрати російських загарбників становили 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили: