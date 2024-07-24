Война, день 882-й: в российском порту поражен очередной железнодорожный паром

Воздушные атаки врага: что удалось сбить за сутки

В ночь на 24 июля 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Харьковщине баллистической ракетой «Искандер-М» и ракетой, тип которой устанавливается. Также враг атаковал юг страны 23 ударными дронами, сообщили в Воздушных силах Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 17 вражеских БПЛА. Большинство — в Одесской области.

Кроме того, за прошедшие сутки и текущие сутки Силами обороны Украины на разных направлениях уничтожено не менее 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника: 4 — «Zala», 2 — «Supercam», 2 — «Орлан-10».

Коротко о ситуации на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 152 боевых столкновения.

По информации Генштаба ВСУ, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, 41 авиационный удар (задействовал, в частности, 54 КАБа).

На Покровском направлении оккупанты не уменьшают давления — за сутки нашими защитниками отражена 41 атака.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.

Оккупанты пытаются окружить ВСУ возле Прогресса Донецкой области, сообщает военный паблик DeepState.

Южнее Лозоватского враг образовал горловину, через которую приходится удерживать ряд позиций. Оперативно-тактическая обстановка стала критической на выходных из-за хаотичного отхода одной из пехотных бригад.

«Бойцы 31 ОМБр докладывают о рисках и возможных последствиях руководству батальонов. Последние их поддерживают, но бригадное руководство хочет, чтобы бойцы и в дальнейшем сидели в окружении. Управление рот фактически отсутствует, ведь их командиры ранены или погибли», — пишут военные аналитики.

В порту «Кавказ» поврежден паром оккупантов

23 июля группировка украинские военные нанесли существенные повреждения вражескому парому «Славянин» в порту «Кавказ» (Краснодарский край). Оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.

«Славянин» — третий и последний железнодорожный паром, который рф имели в указанном регионе, отметили в Генштабе ВСУ.



россия потеряла очередной самолет

За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь авиаударов по скоплениям живой силы противника, поразили четыре артсистемы, три склада, два средства ПВО и два пункта управления российских оккупантов.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили: