Война, день 882-й: в российском порту поражен очередной железнодорожный паром

В среду, 24 июля 2024 года, продолжаются 882-е сутки с начала полномасштабной войны в Украине. Враг атакует на поле боя и с воздуха. Наши защитники продолжают уничтожать врага, его технику и военную инфраструктуру.
Воздушные атаки врага: что удалось сбить за сутки
В ночь на 24 июля 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Харьковщине баллистической ракетой «Искандер-М» и ракетой, тип которой устанавливается. Также враг атаковал юг страны 23 ударными дронами, сообщили в Воздушных силах Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 17 вражеских БПЛА. Большинство — в Одесской области.
Кроме того, за прошедшие сутки и текущие сутки Силами обороны Украины на разных направлениях уничтожено не менее 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника: 4 — «Zala», 2 — «Supercam», 2 — «Орлан-10».
Коротко о ситуации на фронте
За прошедшие сутки зафиксировано 152 боевых столкновения.
По информации Генштаба ВСУ, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, 41 авиационный удар (задействовал, в частности, 54 КАБа).
На Покровском направлении оккупанты не уменьшают давления — за сутки нашими защитниками отражена 41 атака.
На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск.
Оккупанты пытаются окружить ВСУ возле Прогресса Донецкой области, сообщает военный паблик DeepState.
Южнее Лозоватского враг образовал горловину, через которую приходится удерживать ряд позиций. Оперативно-тактическая обстановка стала критической на выходных из-за хаотичного отхода одной из пехотных бригад.
«Бойцы 31 ОМБр докладывают о рисках и возможных последствиях руководству батальонов. Последние их поддерживают, но бригадное руководство хочет, чтобы бойцы и в дальнейшем сидели в окружении. Управление рот фактически отсутствует, ведь их командиры ранены или погибли», — пишут военные аналитики.
В порту «Кавказ» поврежден паром оккупантов
23 июля группировка украинские военные нанесли существенные повреждения вражескому парому «Славянин» в порту «Кавказ» (Краснодарский край). Оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.
«Славянин» — третий и последний железнодорожный паром, который рф имели в указанном регионе, отметили в Генштабе ВСУ.
россия потеряла очередной самолет
За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли семь авиаударов по скоплениям живой силы противника, поразили четыре артсистемы, три склада, два средства ПВО и два пункта управления российских оккупантов.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили:
- 14 танков,
- 13 боевых бронированных машин,
- 65 артиллерийских систем,
- средство ПВО,
- самолет Су-25,
- одну ракету,
- 33 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 77 автомобилей,
- 10 единиц специальной техники.