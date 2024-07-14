Війна, день 871: Буданов не обіцяє добрих новин

росія будує уніфіковані пускові установки для своїх ракет

У ВМС розповіли про нову ракетну тактику ворога: росіяни будують уніфіковані пускові установки для ракет типу «Калібр» та «Онікс».

«В принципі, нового нічого в російській тактиці не проглядається. Враховуючи небезпеку застосування носіїв крилатих ракет, вони їх максимально обмежують, незважаючи на те, що вони мають у кількості вісім одиниць у Чорному морі», – зазначив представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, росіяни застосовують «Калібри» з метою перевантаження ППО під час комбінованих ракетно-дронових атак. Пріоритет поразки цілей зараз мають інші типи ракетного озброєння.

«Калібри» залишаються небезпечною зброєю з бойовою частиною вагою 450 кг, проте відсоток збитків цих ракет високий. За інформацією військових, росіяни зважили на цей досвід і вже будують уніфіковані шахти для пусків – і для «Калібрів», і для «Оніксів», – розповів Плетенчук.

Росія знову спробує атакувати Україну з півночі – Буданов

А голова управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю NV розповів, що існує загроза наступу російських військ з півночі. Однак він не уточнив, про який напрям йде мова – Сумський чи Чернігівський.

«Коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми всім казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, все одразу – а може, не буде? Буде! Вона вже продовжується. Катастрофи немає, але не побачити проблему не вийде», – сказав голова ГУР.

Буданов також додав, що добрих новин від нього цього року «багато не буде, на жаль».

На Покровському напрямку так само «гаряче»

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронті сталося 149 бойових зіткнень. Напружена ситуація залишається на Покровському напрямку, а також ворог активний на Харківському, Лиманському та Времівському напрямках.

Найбільшу активність окупанти виявили на Покровському напрямку, де 37 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка. Бойові зіткнення продовжуються.

Удар по Херсонщині та мінус два «орлани»

Також повідомляється, що російські загарбники завдали по території України два ракетні удари, застосувавши три ракети, та 57 авіаційних ударів з використанням 103 КАБ.

Російські окупаційні війська вкотре атакували Херсонщину, завдавши авіаційного удару з використанням КАБів.

Крім цього, росіяни задіяли для поразки 512 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів за позиціями наших військ та населеними пунктами.

За даними повітряного командування «Південь», протягом дня 13 липня протиповітряною обороною півдня України знищено два розвідувальних безпілотника «Орлан-10».

Також російські окупаційні війська атакували Одещину балістичною ракетою , ймовірно, «Іскандер-М», з території тимчасово окупованого Криму.

Крім того, сьогодні вранці, 14 липня, протиповітряною обороною півдня України збито розвідувальний безпілотник Supercam.

Втрати ворога на 14 липня 2024 року

За даними Генштабу, за добу наші захисники ліквідували 1320 окупантів. У техніці вони втрати такі: