Война, день 871: Буданов не обещает хороших новостей

россия строит унифицированные пусковые установки для своих ракет

В ВМС рассказали о новой ракетной тактике врага: россияне строят унифицированные пусковые установки для ракет класса «Калибр» и «Оникс».

«В принципе нового ничего в российской тактике не просматривается. Учитывая опасность применения носителей крылатых ракет, они их максимально ограничивают, несмотря на то что они их имеют в количестве восемь единиц в Черном море», – отметил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, россияне применяют «Калибры» с целью перегрузки ПВО во время комбинированных ракетно-дроновых атак. Приоритет для поражения целей сейчас имеют другие типы ракетного вооружения.

«Калибры» остаются опасным оружием с боевой частью весом 450 кг, однако процент ущерба этих ракет высок. По информации военных, россияне учли этот опыт и уже строят унифицированные шахты для пусков – и для «Калибров», и для «Ониксов», – рассказал Плетенчук.

россия снова попробует атаковать Украину с севера, – Буданов

А глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью NV рассказал, что существует угроза наступления российских войск с севера. Однако он не уточнил, о каком направлении – Сумском или Черниговском – идет речь.

«Когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу – а может, не будет? Будет! Она уже продолжается. Катастрофы нет, но не увидеть проблему не получится», – сказал глава ГУР.

Буданов также добавил, что хороших новостей от него в этом году «много не будет, к сожалению».

На Покровском направлении все так же «горячо»

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки на фронте произошло 149 боевых столкновений. Напряженная ситуация остается на Покровском направлении, а также враг активен на Харьковском, Лиманском и Времовском направлениях.

Наибольшую активность оккупанты проявили на Покровском направлении, где 37 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Прогресс, Лозоватское, Новоселовка Первая и Яснобродовка. Боевые столкновения продолжаются.

Удар по Херсонщине и минус два «орлана»

Также сообщается, что российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив три ракеты, и 57 авиационных ударов с использованием 103 КАБ.

Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Херсонщину, нанеся авиационный удар с использованием КАБов.

Кроме этого, россияне задействовали для поражения 512 дронов-камикадзе и произвели более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

По данным воздушного командования «Юг», в течение дня 13 июля противовоздушной обороной юга Украины уничтожены два разведывательных беспилотника «Орлан-10».

Также российские оккупационные войска атаковали Одесщину баллистической ракетой, вероятно «Искандер-М», с территории временно оккупированного Крыма.

Кроме того, сегодня утром, 14 июля, противовоздушной обороной юга Украины сбит разведывательный беспилотник «Supercam».

Потери врага на 14 июля 2024

По данным Генштаба, за сутки наши защитники ликвидировали 1320 оккупантов. В технике у них потери следующие: