Війна, день 868-й: партнери посилять українську ППО

Вночі над Україною збили 14 “шахедів”

Вночі окупанти атакували Україну однією балістичною ракетою “Іскандер-М”, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 і 20 ударними БпЛА.

У результаті бойової роботи збито 14 “шахедів” в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.

Ракетами атаковано портову інфраструктуру Одещини. У результаті активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 і три “шахеди” не досягли своїх цілей.

Країни НАТО нададуть Україні п’ять нових систем ППО

Про це йдеться у спільній заяві Німеччини, Італії, Нідерландів, Румунії, США та України.

Це “додаткові батареї Patriot, подаровані Сполученими Штатами, Німеччиною та Румунією; компоненти Patriot, подаровані Нідерландами та іншими партнерами, для забезпечення роботи додаткової батареї Patriot; і додаткова система SAMP-T, подарована Італією”.

Крім того, найближчими місяцями США і партнери мають намір надати Україні “десятки тактичних систем ППО, включно з системами NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS і Gepard”.

США також пообіцяли Україні “сотні” додаткових ракет-перехоплювачів протягом наступного року.

І окремі країни НАТО виділять Україні мільярд доларів на зміцнення системи ППО.

Ситуація на фронті на ранок 10 липня

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу ворог завдав по позиціях наших військ і населених пунктах трьох ракетних (6 ракет), 61 авіаційного удару (98 КАБ) і 1009 ударів дронамі-камікадзе, здійснив 4366 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, у т.ч. 98 із РСЗВ.

Російські війська просунулися в Нью-Йорку на Торецькому напрямку, судячи з карти пабліка Deep State, бої йдуть уже в центрі селища. На ці райони поширюється “сіра зона”.

За минулу добу зафіксовано 147 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Покровському напрямку, де наші захисники відбили 43 штурмових і наступальних дії.

Втрати ворога на ранок 10 липня

Учора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони вразили два пункти управління, артилерійську систему, два засоби ППО та 16 районів зосередження особового складу ворога.

За минулу добу загальні втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також наші воїни знешкодили: