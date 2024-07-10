Ночью над Украиной сбили 14 «шахедов»

Ночью оккупанты атаковали Украину одной баллистической ракетой «Искандер-М», четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 и 20 ударными БпЛА.

В результате боевой работы сбиты 14 «шахедов» в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях.

Ракетами атакована портовая инфраструктура Одесщины. В результате активного противодействия три вражеских ракеты Х-59/Х-69 и три «шахеда» не достигли своих целей.

Страны НАТО предоставят Украине пять новых систем ПВО

Об этом говорится в совместном заявлении Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины.

Это «дополнительные батареи Patriot, подаренные Соединенными Штатами, Германией и Румынией; компоненты Patriot, подаренные Нидерландами и другими партнерами, для обеспечения работы дополнительной батареи Patriot; и дополнительнач система SAMP-T, подаренная Италией».

Кроме того, в ближайшие месяцы США и партнеры намерены предоставить Украине «десятки тактических систем ПВО, включая системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard».

США также пообещали Украине «сотни» дополнительных ракет-перехватчиков в течение следующего года.

И отдельные страны НАТО выделят Украине миллиард долларов на укрепление системы ПВО.

Ситуация на фронте на утро 10 июля

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных (6 ракет), 61 авиационный удар (98 КАБ) и 1009 ударов дронами-камикадзе, совершил 4366 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. числе 98 из РСЗО.

Российские войска продвинулись в Нью-Йорке на Торецком направлении.Судя по карте паблика Deep State, бои идут уже в центре поселка. На эти районы распространяется «серая зона».

За прошедшие сутки зафиксировано 147 боевых столкновений. Горячее всего было на Покровском направлении, где наши защитники отразили 43 штурмовых и наступательных действия.

Потери врага на утро 10 июля

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, артиллерийскую систему, два средства ПВО и 16 районов сосредоточения личного состава врага.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1100 человек. Также наши воины обезвредили: