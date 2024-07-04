Війна, день 862-й: США виділили Україні новий пакет допомоги на 2,3 млрд доларів

ЗСУ відбили атаку “шахедів”

У ніч на 4 липня 2024 року противник атакував 22 ударними “шахедами”.

Внаслідок бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 «шахед».

Ситуація на фронті 4 липня

Минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.

За інформацією Генштабу ЗСУ, вчора агресор завдав за позиціями наших військ та населених пунктів шість ракетних ударів (із застосуванням шістнадцяти ракет), 60 авіаційних ударів (задіяно 96 КАБ).

На Торецькому напрямку агресор значно активізувався – здійснив 25 атак, зокрема, в районах населених пунктів Діліївка, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 37 атак оккупантів поблизу населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Яснобродівка, Уманське, Карлівка Донецької області.

США оголосило про надання Україні військової допомоги

Міністерство оборони США оголосило про надання Україні військової допомоги на загальну суму понад 2,3 мільярда доларів. Як зазначається в повідомленні, опублікованому на сайті відомства в середу, 3 липня, більша частина цієї суми – 2,2 мільярди доларів – виділяється через ініціативу сприяння безпеці України (USAI), в рамках якої зброю замовляють безпосередньо у виробників чи партнерів.

За цією програмою планується закупівля ракет для ЗРК Patriot та NASAMS. У Пентагоні вказують, що США планують прискорити постачання цих озброєнь і, таким чином, “Україна отримає зенітні ракети, яких вона гостро потребує захисту свого населення та найважливіших об’єктів інфраструктури від повітряних атак Росії”.

Ще 150 мільйонів доларів виділяються із запасів американських збройних сил у рамках механізму, який наділяє президента США повноваженнями щодо передачі озброєнь (PDA).

У рамках цього пакету Києву будуть передані ракети для систем ППО Hawk і систем залпового вогню HIMARS, 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди, 81-міліметрові мінометні снаряди, протитанкові ракети TOW та протитанкові системи Ja.

Втрати ворога на ранок 4 липня 2024

Минулої доби авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили пункт управління, два склади боєприпасів, засіб ППО, артилерійську систему, 14 районів зосередження особового складу та ОВТ.

Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також наші воїни знешкодили: