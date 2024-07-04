Война, день 862-й: США выделили Украине новый пакет помощи на 2,3 млрд долларов

ВСУ отбили атаку «шахедов»

В ночь на 4 июля 2024 года противник атаковал 22 ударными «шахедами.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбит 21 «шахед».

Ситуация на фронте 4 июля

За прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение.

По информации Генштаба ВСУ, вчера агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов (с применением шестнадцати ракет), 60 авиационных ударов (задействовал 96 КАБ).

На Торецком направлении агрессор значительно активизировался — совершил 25 атак, в частности, в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 37 атак окупантов вблизи населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Прогресс, Яснобродовка, Уманское, Карловка Донецкой области.

США объявило о выделении Украине военной помощи

Министерство обороны США объявило о выделении Украине военной помощи на общую сумму более 2,3 миллиарда долларов. Как указывается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в среду, 3 июля, большая часть этой суммы — 2,2 миллиарда долларов — выделяется через инициативу содействия безопасности Украины (USAI), в рамках которой оружие заказывают непосредственно у производителей или партнеров.

По этой программе планируется закупка ракет для ЗРК Patriot и NASAMS. В Пентагоне указывают, что США планируют ускорить поставки этих вооружений и, таким образом, «Украина получит зенитные ракеты, в которых она остро нуждается для защиты своего населения и важнейших объектов инфраструктуры от воздушных атак России».

Еще 150 миллионов долларов выделяются из запасов американских вооруженных сил в рамках механизма, который наделяет президента США полномочиями по передаче вооружений (PDA).

В рамках этого пакета Киеву будут переданы ракеты для систем ПВО Hawk и систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, 81-миллиметровые минометные снаряды, противотанковые ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4 и прочее вооружение.

Потери врага на утро 4 июля 2024

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, два состава боеприпасов, средство ПВО, артиллерийскую систему, 14 районов сосредоточения личного состава и ВВТ.

В общей сложности, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1200 человек. Также наши воины обезвредили: