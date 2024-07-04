Война, день 862-й: США выделили Украине новый пакет помощи на 2,3 млрд долларов

В четверг, 4 июля 2024 года, начались 862-е сутки с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной, но контролируемой. Минобороны США объявило о выделении Украине военной помощи на общую сумму более 2,3 миллиарда долларов.
ВСУ отбили атаку «шахедов»
В ночь на 4 июля 2024 года противник атаковал 22 ударными «шахедами.
В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбит 21 «шахед».
Ситуация на фронте 4 июля
За прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение.
По информации Генштаба ВСУ, вчера агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов (с применением шестнадцати ракет), 60 авиационных ударов (задействовал 96 КАБ).
На Торецком направлении агрессор значительно активизировался — совершил 25 атак, в частности, в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Покровском направлении наши защитники отбивали 37 атак окупантов вблизи населенных пунктов Калиново, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Прогресс, Яснобродовка, Уманское, Карловка Донецкой области.
США объявило о выделении Украине военной помощи
Министерство обороны США объявило о выделении Украине военной помощи на общую сумму более 2,3 миллиарда долларов. Как указывается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в среду, 3 июля, большая часть этой суммы — 2,2 миллиарда долларов — выделяется через инициативу содействия безопасности Украины (USAI), в рамках которой оружие заказывают непосредственно у производителей или партнеров.
По этой программе планируется закупка ракет для ЗРК Patriot и NASAMS. В Пентагоне указывают, что США планируют ускорить поставки этих вооружений и, таким образом, «Украина получит зенитные ракеты, в которых она остро нуждается для защиты своего населения и важнейших объектов инфраструктуры от воздушных атак России».
Еще 150 миллионов долларов выделяются из запасов американских вооруженных сил в рамках механизма, который наделяет президента США полномочиями по передаче вооружений (PDA).
В рамках этого пакета Киеву будут переданы ракеты для систем ПВО Hawk и систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, 81-миллиметровые минометные снаряды, противотанковые ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4 и прочее вооружение.
Потери врага на утро 4 июля 2024
За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, два состава боеприпасов, средство ПВО, артиллерийскую систему, 14 районов сосредоточения личного состава и ВВТ.
В общей сложности, за прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1200 человек. Также наши воины обезвредили:
- 1200 окупантов,
- 9 танков,
- 17 бронемашин,
- 65 артсистем,
- 26 БПЛА,
- 2 ПВО,
- 77 ед. авто и спецтехники.