Війна, день 855-й: вночі Україну атакували “кинджали”, “калібри” і дрони

ППО за ніч збила 28 ворожих повітряних цілей

Російські окупанти в ніч на 27 червня атакували Україну, запустивши шість 6 ракет і 23 “шахеди”. Наші військові збили 28 ворожих цілей, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Російські загарбники атакували:

однією аеробалістичною ракетою Х-47 М2 “Кинджал”,

чотирма крилатими ракетами типу “Калібр”,

однією керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 ,

23 ударними безпілотниками.

У небі над Україною вночі було збито 28 із 29 повітряних цілей:

чотири крилаті ракети “Калібр”;

ракета Х-59/Х-69;

усі 23 ударні безпілотники.

На фронті відбулося 116 бойових зіткнень

Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. Протягом доби відбулося 43 ворожі авіаудари – зокрема, окупанти скинули 57 КАБів.

Напружена ситуація на Сіверському напрямку. Ворог 11 разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників із позицій у районах Білогорівки, Спірної та Роздолівки. Більше половини бойових зіткнень ще триває.

На Краматорському напрямку зазнали невдачі всі спроби загарбників просунутися поблизу Часового Яру та Кліщіївки.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, упродовж дня, агресор наростив зусилля – загалом здійснив 37 штурмових та наступальних дій. 29 атак українські захисники вже відбили, ще вісім бойових зіткнень тривають, зокрема, біля Євгенівки та Новоолександрівки.

Втрати ворога на ранок 27 червня 2024 року

За добу Повітряні сили, ракетні війська та артилерія вразили 15 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, два пункти управління та склад із боєприпасами.

Українські військові за добу ліквідували: