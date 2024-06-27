Война, день 855-й: ночью Украину атаковали «кинжалы», «калибры» и дроны

На 855-й день противостояния Украины полномасштабной вооруженной агресии россии тактика оккупантов не меняется: на линии фронта продолжаютс штурмы позиций наших защитников, а также террор украинских городов ракетами и беспилотниками. Украинские воины наносят захватчикам ощутимые потери в живой силе и технике.
ПВО за ночь сбила 28 вражеских воздушных целей
Российские оккупанты в ночь на 27 июня атаковали Украину, запустив шесть 6 ракет и 23 «шахеда». Наши военные сбили 28 вражеских целей, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Российские захватчики атаковали:
- одной аэробаллистической ракетой Х-47 М2 «Кинжал»,
- четырьмя крылатыми ракетами типа «Калибр»,
- одной управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 ,
- 23 ударными беспилотниками.
В небе над Украиной ночью было сбито 28 из 29 воздушных целей:
- четыре крылатые ракеты «Калибр»;
- ракета Х-59/Х-69;
- все 23 ударных беспилотника.
На фронте произошло 116 боестолкновений
Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и поддержку с воздуха. В течение суток состоялось 43 вражеских авиаудара — в частности, оккупанты сбросили 57 КАБов.
Напряженная ситуация на Северском направлении. Враг 11 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Спирного и Раздоловки. Более половины боестолкновений еще продолжается.
На Краматорском направлении потерпели неудачу все попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Клещеевки.
Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор нарастил усилия — всего совершил 37 штурмовых и наступательных действий. 29 атак украинские защитники уже отбили, еще восемь боестолкновений продолжаются, в частности, возле Евгеновки и Новоалександровки.
Потери врага на утро 27 июня 2024
За сутки Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия поразили 15 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, два пункта управления и склад с боеприпасами.
Украинские военные за сутки ликвидировали:
- около 1260 оккупантов,
- 3 танка,
- 9 боевых бронированных машин,
- 42 артиллерийские системы,
- 5 средств ПВО,
- 72 единицы авто- и спецтехники.