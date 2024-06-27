Война, день 855-й: ночью Украину атаковали «кинжалы», «калибры» и дроны

ПВО за ночь сбила 28 вражеских воздушных целей

Российские оккупанты в ночь на 27 июня атаковали Украину, запустив шесть 6 ракет и 23 «шахеда». Наши военные сбили 28 вражеских целей, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Российские захватчики атаковали:

одной аэробаллистической ракетой Х-47 М2 «Кинжал»,

четырьмя крылатыми ракетами типа «Калибр»,

одной управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 ,

23 ударными беспилотниками.

В небе над Украиной ночью было сбито 28 из 29 воздушных целей:

четыре крылатые ракеты «Калибр»;

ракета Х-59/Х-69;

все 23 ударных беспилотника.

На фронте произошло 116 боестолкновений

Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и поддержку с воздуха. В течение суток состоялось 43 вражеских авиаудара — в частности, оккупанты сбросили 57 КАБов.

Напряженная ситуация на Северском направлении. Враг 11 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Спирного и Раздоловки. Более половины боестолкновений еще продолжается.

На Краматорском направлении потерпели неудачу все попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Клещеевки.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор нарастил усилия — всего совершил 37 штурмовых и наступательных действий. 29 атак украинские защитники уже отбили, еще восемь боестолкновений продолжаются, в частности, возле Евгеновки и Новоалександровки.

Потери врага на утро 27 июня 2024

За сутки Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия поразили 15 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, два пункта управления и склад с боеприпасами.

Украинские военные за сутки ликвидировали: