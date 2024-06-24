Війна, день 852-й: росія атакує Харків КАБами, є загиблі та поранені

Удень 23 червня російські загарбники атакували Харків авіабомбами, унаслідок влучань пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, приватний будинок, п’ять нежитлових будівель, 16 торговельних павільйонів, 25 транспортних засобів і 1 тролейбус, 2 аптеки, автосалон. Постраждали 52 людини, з них 3 дитини. Загинули 2 людини.

Унаслідок удару зникло енергопостачання приблизно в половині міста, зупинилася роботу метрополітену, наземного електротранспорту.

Коротко про ситуацію на гарячих напрямках фронту

Від початку доби відбулося 116 бойових зіткнень, противник завдав два ракетні удари чотирма ракетами, 47 авіаударів (застосував 70 КАБів) і 444 удари дронами-камікадзе, здійснив 3227 обстрілів позицій наших військ.

Як і попередньої доби, ворог сьогодні зосереджує значні зусилля на Покровському напрямку. Російські загарбники цієї доби здійснили 46 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. Більше половини атак ворог провів із району Очеретине. Ситуація напружена. Тривають бої за населений пункт Новоолександрівка. Наші війська здійснюють заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування росіян углиб української території, повідомили в Генштабі.

ЗСУ вразили 25 об’єктів ворога за два тижні

Сили оборони України продовжують знищувати об’єкти російських окупаційних військ на тимчасово захоплених українських територіях, а також на території держави-агресора. Протягом двох минулих тижнів у ворога було відмінусовано щонайменше 13 баз і командних пунктів.

Крім того, були влучання у два склади з боєприпасами, шість складів із паливно-мастильними матеріалами та чотири НПЗ у Росії. Карту “бавовни” опублікували в Telegram-каналі “Збройні сили України. Війна з окупантами”.

Найбільше вибухів гриміло в тимчасово окупованому російськими військами Криму. Також влучання зафіксовано в Донецькій, Херсонській, Запорізькій областях. Голосно було і щонайменше у восьми областях росії.

Втрати ворога на ранок 24 червня 2024 року

За добу ЗСУ ліквідували 1300 загарбників, повідомив Генштаб.

Втрати ворожої техніки: