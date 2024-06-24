Война, день 852-й: россия атакует Харьков КАБами, есть погибшие и раненые

Днем 23 июня российские захватчики атаковали Харьков авиабомбами, в результате попаданий повреждены 5-этажный жилой дом, частный дом, пять нежилых зданий, 16 торговых павильонов, 25 транспортных средств и 1 троллейбус, 2 аптеки, автосалон. Пострадали 52 человека, из них 3 ребенка. Погибли 2 человека.

Вследствие удара пропало энергоснабжение примерно в половине города, остановилась работу метрополитена, наземного электротранспорта.

Коротко о ситуации на горячих направлениях фронта

С начала суток произошло 116 боевых столкновений, противник нанес два ракетных удара четырьмя ракетами, 47 авиаударов (применил 70 КАБов) и 444 удара дронами-камикадзе, совершил 3227 обстрелов позиций наших войск.

Как и в предыдущие сутки, враг сегодня сосредотачивает значительные усилия на Покровском направлении. Российские захватчики в эти сутки осуществили 46 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Более половины атак враг провел из района Очеретино. Ситуация напряженная. Продолжаются бои за населенный пункт Новоалександровка. Наши войска осуществляют меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения россиян вглубь украинской территории, сообщили в Генштабе.

ВСУ поразили 25 объектов врага за две недели

Силы обороны Украины продолжают уничтожать объекты российских оккупационных войск на временно захваченных украинских территориях, а также на территории государства-агрессора. В течение двух минувших недель у врага было отминусовано по меньшей мере 13 баз и командных пунктов.

Кроме того, были попадания в два склада с боеприпасами, шесть складов с горюче-смазочными материалами и четыре НПЗ в России. Карту «бавовны» опубликовали в Telegram-канале «Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами».

Больше всего взрывов гремело во временно оккупированном российскими войсками Крыму. Также попадание зафиксированы в Донецкой, Херсонской, Запорожской областях. Громко было и по меньшей мере в восьми областях россии.

Потери врага на утро 24 июня 2024

За сутки ВСУ ликвидировали 1300 захватчиков, сообщил Генштаб.

Потери вражеской техники: