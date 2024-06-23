Війна, день 851: у росії знищено склад «шахедів та пункт управління мотострілкового полку

росіяни можуть готуватися наступати на Донеччині, – аналітики

на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), окупаційна армія рф, ймовірно, посилює темпп своїх наступальних операцій на Донеччині та сповільнює темп атак на півночі Харківщини. Так агресор підтвердив, що його «наступ на Харків» був спробою скувати та відвернути українські сили, щоб дозволити своїм військам зміцнитись в інших місцях фронту.

В ISW припустили, що зараз може йтися про підготовку країною-агресором (а можливо вже й продовження) літнього наступу.

Зазначається, що в ніч на 18 червня окупанти збільшили інтенсивність атак у напрямку Торецьк – Горлівка (на південний захід від Годинового Яру та на північний схід від Авдіївки). Вони підтримували порівняно високий темп атак у цьому районі з 19 по 22 червня, «досягши кількох тактичних успіхів».

Коротко про ситуацію в гарячих точках

За інформацією Генштабу, російські загарбники завдали по території України п’ять ракетних із застосуванням 20 ракет і 35 авіаційних ударів із застосуванням 68 керованих авіабомб (КАБ), також задіяли 544 дрони-камікадзе. Водночас ворог здійснив понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та бойових машин.

Водночас, українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території і завдають йому ефективної вогневої поразки, виснажуючи по всій лінії фронту.

Минулої доби сталося 133 бойових зіткнення. Крім того, Сили оборони України успішно вразили пункт управління мотострілецького полку росії в Нехотіївці Білгородської області.

А за інформацією ВМС України, у рф знищено склад «шахедів» та ліквідовано інструкторів. Знищено також навчальний корпус та пункт управління цих БпЛА у Краснодарському краї.

Також повідомляється, що авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 17 районів зосередження особового складу, два засоби ППО, чотири склади з боєприпасами, станцію РЕБ та одну РЛС.

Мінус два «Калібра» та дрон-розвідник

За даними Повітряних сил, минулої доби 22 червня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено розвідувальний безпілотник «ZALA» у Миколаївській області.

Російські окупаційні війська завдали удару балістичною ракетою, ймовірно «Іскандер-М», по Херсонщині, а керованою авіаційною ракетою Х-69 – по Одещині.

Ворог також напередодні і сьогодні вранці атакував Херсонщину, завдавши авіаударів із застосуванням КАБів.

А в ніч на неділю, 23 червня, ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування «Калібр» із акваторії Азовського моря.

Дві ракети були успішно збиті зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Київської області.

Як повідомляють у ДСНС, на Київщині через падіння уламків ворожої ракети в одному з районів сталися часткові руйнування приватних житлових будинків та споруд, постраждали двоє людей. Також пошкоджено будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративну будівлю та 3 автомобілі.

Рятувальники ліквідують наслідки ворожого обстрілу.

Втрати ворога на ранок 23 червня 2024 року

Минулої доби ще 1270 рашистів втратили здатність що-небудь окупувати.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що добова статистика втрат у техніці у ворога така: