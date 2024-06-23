Война, день 851: в россии уничтожен склад «шахедов и пункт управления мотострелкового полка

Сегодня, в воскресенье, 23 июня 2024 года, православная церковь отмечает праздник Троицы. А еще сегодня – 851-й день с начала полномасштабной войны страны-агрессора российской федерации против Украины. О ситуации на утро этого дня информирует Генштаб ВСУ.
россияне могут готовиться наступать в Донецкой области, – аналитики
по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), оккупационная армия рф, вероятно, усиливает темп своих наступательных операций в Донецкой области и замедляет темп атак на севере Харьковщины. Так агрессор подтвердил, что его «наступление на Харьков» было попыткой сковать и отвлечь украинские силы, чтобы позволить своим войскам укрепиться в других местах фронта.
В ISW предположили, что сейчас речь может идти о подготовке страной-агрессором (а возможно уже и продолжение) летнего наступления.
Отмечается, что в ночь на 18 июня оккупанты увеличили интенсивность атак в направлении Торецк – Горловка (юго-западнее Часова Яра и северо-восточнее Авдеевки). Они поддерживали сравнительно высокий темп атак в этом районе с 19 по 22 июня, «достигнув нескольких тактических успехов».
Коротко о ситуации в горячих точках
По информации Генштаба, российские захватчики нанесли по территории Украины пять ракетных с применением 20 ракет и 35 авиационных ударов с применением 68 управляемых авиабомб (КАБ), также задействовали 544 дрона-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружию и боевых машин.
В то же время украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории и наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.
За прошедшие сутки произошло 133 боевых столкновений. Кроме того, Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления мотострелкового полка рф в Нехотеевке Белгородской области.
А по информации ВМС Украины, в россии уничтожен состав «шахедов» и ликвидированы инструкторы. Уничтожены также учебный корпус и пункт управления этих БпЛА в Краснодарском крае.
Также сообщается, что авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, два средства ПВО, четыре склада с боеприпасами, станцию РЭБ и одну РЛС.
Минус два «Калибра» и дрон-разведчик
По данным Воздушных сил, за прошедшие сутки 22 июня 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожен разведывательный беспилотник «ZALA» в Николаевской области.
Российские оккупационные войска нанесли удар баллистической ракетой, вероятно «Искандер-М», по Херсонщине, а управляемой авиационной ракетой Х-69 – по Одесщине.
Враг также накануне и сегодня утром атаковал Херсонщину, нанеся авиаудары с применением КАБов.
А в ночь на воскресенье, 23 июня, враг атаковал тремя крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» из акватории Азовского моря.
Две ракеты были успешно сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в Киевской области.
Как сообщают в ГСЧС, на Киевщине из-за падения обломков вражеской ракеты в одном из районов произошли частичные разрушения частных жилых домов и сооружений, пострадали два человека. Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля.
Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов.
Потери врага на утро 23 июня 2024
За минувшие сутки еще 1270 рашистов потеряли способность что-либо оккупировать.
В Генштабе ВСУ сообщают, что суточная статистика потерь в технике у врага следующая:
- 10 танков;
- 15 бронемашин;
- 61 артиллерийская система;
- 2 РСЗО и 2 ПВО;
- 50 БпЛА;
- 13 крылатых ракет;
- 44 транспортных средства;
- 8 единиц спецтехники.