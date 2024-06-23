Война, день 851: в россии уничтожен склад «шахедов и пункт управления мотострелкового полка

россияне могут готовиться наступать в Донецкой области, – аналитики

по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), оккупационная армия рф, вероятно, усиливает темп своих наступательных операций в Донецкой области и замедляет темп атак на севере Харьковщины. Так агрессор подтвердил, что его «наступление на Харьков» было попыткой сковать и отвлечь украинские силы, чтобы позволить своим войскам укрепиться в других местах фронта.

В ISW предположили, что сейчас речь может идти о подготовке страной-агрессором (а возможно уже и продолжение) летнего наступления.

Отмечается, что в ночь на 18 июня оккупанты увеличили интенсивность атак в направлении Торецк – Горловка (юго-западнее Часова Яра и северо-восточнее Авдеевки). Они поддерживали сравнительно высокий темп атак в этом районе с 19 по 22 июня, «достигнув нескольких тактических успехов».

Коротко о ситуации в горячих точках

По информации Генштаба, российские захватчики нанесли по территории Украины пять ракетных с применением 20 ракет и 35 авиационных ударов с применением 68 управляемых авиабомб (КАБ), также задействовали 544 дрона-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам из ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружию и боевых машин.

В то же время украинские военные продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории и наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта.

За прошедшие сутки произошло 133 боевых столкновений. Кроме того, Силы обороны Украины успешно поразили пункт управления мотострелкового полка рф в Нехотеевке Белгородской области.

А по информации ВМС Украины, в россии уничтожен состав «шахедов» и ликвидированы инструкторы. Уничтожены также учебный корпус и пункт управления этих БпЛА в Краснодарском крае.

Также сообщается, что авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, два средства ПВО, четыре склада с боеприпасами, станцию РЭБ и одну РЛС.

Минус два «Калибра» и дрон-разведчик

По данным Воздушных сил, за прошедшие сутки 22 июня 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожен разведывательный беспилотник «ZALA» в Николаевской области.

Российские оккупационные войска нанесли удар баллистической ракетой, вероятно «Искандер-М», по Херсонщине, а управляемой авиационной ракетой Х-69 – по Одесщине.

Враг также накануне и сегодня утром атаковал Херсонщину, нанеся авиаудары с применением КАБов.

А в ночь на воскресенье, 23 июня, враг атаковал тремя крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» из акватории Азовского моря.

Две ракеты были успешно сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в Киевской области.

Как сообщают в ГСЧС, на Киевщине из-за падения обломков вражеской ракеты в одном из районов произошли частичные разрушения частных жилых домов и сооружений, пострадали два человека. Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и 3 автомобиля.

Спасатели ликвидируют последствия вражеских обстрелов.

Потери врага на утро 23 июня 2024

За минувшие сутки еще 1270 рашистов потеряли способность что-либо оккупировать.

В Генштабе ВСУ сообщают, что суточная статистика потерь в технике у врага следующая: