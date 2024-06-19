Війна, день 847-й: ворог атакував південь України дронами і КАБами, Нептуни б’ють по російських нафтобазах

Війна, день 847-й: ворог атакував південь України дронами і КАБами, Нептуни б’ють по російських нафтобазах

Повномасштабна війна в Україні триває 847-у добу. Українські війська продовжують оборонну операцію і рішуче протидіють спробам противника просунутися в глибину території країни. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку.

У ніч на 19 червня російські окупанти атакували 21-м ударним БпЛА типу “Shahed-131/136”.

Унаслідок бойової роботи збито 19 “шахедів” у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях, повідомили в Повітряних силах України.

Протиповітряною обороною півдня України знищено 7 ударних БпЛА “Shahed-136/131”, з яких 6 на Херсонщині та 1 на Миколаївщині.

Крім того, вранці російські окупанти завдали авіаційного удару із застосуванням КАБів по Херсонщині.

Минулої доби збито 4 безпілотники ворога – “Орлан-10” на Миколаївському напрямку, два “Ланцети” та один “Supercam” – у межах Херсонщини.

атака 19 червня

На фронті відбулося 113 бойових зіткнень

Російські загарбники завдали по території України 33 авіаційні удари із застосуванням 45 КАБів і задіяли 482 дрони-камікадзе.

Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку, де кількість ворожих штурмів сягнула 37. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Новопокровського, Сокола та Карлівки. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника і стабілізації обстановки. Відбито 20 атак, ще 17 боїв тривають.

Україна модифікувала Нептуни

Нові удари України по російських нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї РФ довели, що Україні вдалося модифікувати свої ракети Нептун для ударів по наземних цілях і вразити їх навіть попри заборону США використовувати ATACAMS на такій самій відстані.

Про це йдеться в новому зведенні Інституту вивчення війни.

Фахівці ISW звернули увагу на інформацію про те, що в ніч на 18 червня ЗСУ завдали ударів по російських нафтобазах у Ростовській області та в Краснодарському краї РФ, застосувавши, зокрема, ракети українського виробництва Нептун. Про застосування протикорабельних ракет “Нептун”, імовірно модифікованих для ураження наземних цілей, для удару по нафтовому терміналу ТОВ “Югнефтехимтранзит” у портовому місті Чушка (Краснодарський край РФ) Суспільному повідомили джерела у ВМС України.

ЗСУ завдали щонайменше два удари власними ракетами “Нептун” по тих районах російської території, які перебувають у радіусі дії наданих США ATACMS.

Нептун

За добу ЗСУ ліквідували ще 1130 окупантів

За даними Генштабу, втрати ворога в техніці такі:

  • 10 танків;
  • 12 бронемашин;
  • 48 артилерійських систем;
  • 4 ППО;
  • 34 БПЛА;
  • 1 крилата ракета;
  • 47 транспортних засобів;
  • 7 одиниць спецтехніки.

втрати ворога

Виктория Басок ПРОФІЛЬ
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