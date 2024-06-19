Война, день 847-й: враг атаковал юг Украины дронами и КАБами, Нептуны бьют по российским нефтебазам

Война, день 847-й: враг атаковал юг Украины дронами и КАБами, Нептуны бьют по российским нефтебазам

Полномасштабная война в Украине продолжается 847-е сутки. Украинские войска продолжают оборонительную операцию и решительно противодействуют попыткам противника продвинуться в глубину территории страны. Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении.

В ночь на 19 июня российские оккупанты атаковали 21-м ударным БпЛА типа «Shahed-131/136».

В результате боевой работы сбито 19 «шахедов» в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях, сообщили в Воздушных силах Украины.

Противовоздушной обороной юга Украины уничтожено 7 ударных БпЛА «Shahed-136/131», из которых 6 на Херсонщине и 1 на Николаевщине.

Кроме того, утром российские оккупанты нанесли авиационный удар с применением КАБов по Херсонщине.

За прошедшие сутки сбито 4 беспилотника врага — «Орлан-10» на Николаевском направлении, два «Ланцет» и один «Supercam» — в пределах Херсонщины.

атака 19 июня

На фронте произошло 113 боестолкновений

Российские захватчики нанесли по территории Украины 33 авиационных удара с применением 45 КАБов и задействовали 482 дроны-камикадзе.

Самой горячей остается обстановка на Покровском направлении, где количество вражеских штурмов достигло 37. Оккупанты пытались прорвать нашу оборону вблизи Александрополя, Новоалександровки, Евгеновки, Новоселовки Первой, Новопокровского, Сокола и Карловки. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника и стабилизации обстановки. Отбито 20 атак, еще 17 боев продолжаются.

Украина модифицировала Нептуны

Новые удары Украины по российским нефтебазам в Ростовской области и Краснодарском крае РФ доказали, что Украине удалось модифицировать свои ракеты Нептун для ударов по наземным целям и поразить их даже несмотря на запрет США использовать ATACAMS на таком же расстоянии.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

Специалисты ISW обратили внимание на информацию о том, что в ночь на 18 июня ВСУ нанесли удары по российским нефтебазам в Ростовской области и в Краснодарском крае РФ, применив в том числе ракеты украинского производства Нептун. О применении противокорабельных ракет Нептун, вероятно модифицированных для поражения наземных целей, для удара по нефтяному терминалу ООО Югнефтехимтранзит в портовом городе Чушка (Краснодарский край РФ) Суспільному сообщили источники в ВМС Украины.

ВСУ нанесли по меньшей мере два удара собственными ракетами Нептун по тем районам российской территории, которые находятся в радиусе действия предоставленных США ATACMS.

Нептун

За сутки ВСУ ликвидировали еще 1130 оккупантов

По данным Генштаба, потери врага в технике следующие:

  • 10 танков;
  • 12 бронемашин;
  • 48 артиллерийских систем;
  • 4 ПВО;
  • 34 БПЛА;
  • 1 крылатая ракета;
  • 47 транспортных средств;
  • 7 единиц спецтехники.

потери врага

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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